Suur TEST: juhtmevabad laadijad

Juhtmevabad laadijad on mugavus, mida enne selle kasutamist ei teagi väga igatseda - kõik on harjunud oma telefone ja muid seadmeid ikka kaabliga laadima ja kui keeruline see siis ikka on? Kui aga kord juhtmevaba laadimist oled proovinud, siis on juba raske sellest loobuda. Laadijad ise võivad olla üsna sarnased, kuid testis kõrvuti pannes selgub siiski, et neilgi on erinevaid omadusi, erinev kasutusmugavus ja võimalused.

Allo.ee andis Arvutimaailmale testida viis erinevat juhtmevaba laadijat: Nillkin StandPro, Baseus Cobble, Baseus Simple, Baseus Simple 2in1 ja Baseus Rib. Hinnaklass jääb neil 20-30 euro vahele, mis on juhtmevabaduse eest täiesti mõistlik hind maksta, pealegi toetavad kõik ka Qi kiirlaadimist.

Qi on omal ajal juhtmevaba laadimise standardite võidujooksus peale jäänud kõige levinum standard, mida toetavad enamik nutitelefone, kõrvaklappe ja muid seadmeid. Wireless Power Consortiumi poolt kinnitatud standardi järgi toimub Qi laadimine induktiivselt, kus kaks pooli asuvad üksteisest kuni 4 cm kaugusel ja laadiv pool tekitab distantsilt induktsiooni põhimõttel voolu laaditava seadme poolis. Võrreldes juhtmega laadimisega on elektri kadu muidugi suurem, kuid tegemist on mugavusteenusega, mille puhul väike kadu käib asja juurde.

Juhtmevabasid laadijaid iseloomustab laadimisvõimsus, efektiivsus, maksimaalne distants, millelt laadimine õnnestub (näiteks läbi paksu mobiiliümbrise või kaante), kaitse metallist objektidega lühistamise eest.

Seda kõike Arvutimaailma laboris testisimegi. Ja siin on tulemused alates parimast.

1. Baseus Simple 2in1 - 7 punkti

Kaks-ühes laadija on mugav sellisesse majapidamisse, kus on mitmeid juhtmevaba laadimise toega seadmeid ja neid tuleb mõnikord ka samal ajal laadida. See juhtmevaba laadimisalus on koos adapteriga, tegemist on ainsa seadmega testitutest, millel oma USB laadija kaasas. Samuti on sel laadijal ainsana kaks laadimistasapinda: üks kandilise lohuga Airpodside ja sellelaadsetele klappidele juhtmevabaks laadimiseks, kuid seal saab ka mobiili laadida. Kui on mitu juhtmevaba telefoni, saab neid kõrvuti korraga laadida 2x 10 W laadimisega. Kõrvaklapid töötavad samuti mõlemal laadimisalusel, nii siledal poolel kui lohus.

Kui katsetada seda juhtmevaba laadijat paksu telefoniümbrisega, mille paksuseks 4 mm, siis see pole probleemiks, töötavad mõlemad laadimisalused.

Baseus Simple 2in1 Hind 29,99 € Võimsus, välja 20 W (10 W + 10 W) Laadija 12 V / 24 W, laadija kaasas Kaabel USB C, kaasas Standard Qi kiirlaadimine Laadimine 4 mm paksu kestaga jah, probleemideta mõlemal alusel Kõrvaklappide laadimine laeb mõlemas pesas Kui telefon vibreerib, kas libiseb? jah, libiseb, kõrvaklappidele on lohk FOD jah Kaal 130,3 g Hinne: 7

2. Baseus Simple - 6 punkti

Baseus Simle on väga õhuke klaasja tasapinnaga laadija, millel paksust vaid 4 mm. Õhuke laadija saab selle testi disainiauhinna, kuid sile kate on libisev. Paraku klaasist sile pind on väga libe ja vibreerides laseb mobiil aluselt üsna kergelt jalga. See võib juhtuda, kui mobiil on vibreerimise režiimi pandud ja sõnumid saabuvad.

Laadimine peaks juhendi järgi toimuma kuni 8 millimeetri kauguselt, nagu tehnilistes andmetes lubatakse. Samas selgus testis, et ka 4 mm paksune ümbris on juba piisavaks takistuseks, et laadimine enam ei õnnestu. Samas ümbriseta telefoni laadimisaluse kohal hoides võib tõesti tõesks osutuda väide, et 8 mm on laadimiseks piisav kaugus, kui vahel mingeid takistusi pole. Isegi sentimeetri kauguselt laadimine jätkub.

Kummalisel kombel osa juhtmevabasid laadijaid juhtmevaba laadimise toega kõrvaklappe ei lae. Baseus Simple aga seda teeb.

Baseus Simple Hind 19,99 € Võimsus, välja 15 W Laadija pole kaasas, QC 3.0 kiirlaadimise tugi Kaabel USB C, kaasas Standard Qi kiirlaadimine Laadimine 4 mm paksu kestaga ei, aga ilma ümbriseta on ka 0,8 cm kauguselt võimalik Kõrvaklappide laadimine laeb klappe Laadimise maks distants 0,8 cm Kui vibreerib, kas libiseb? libiseb, libe pind FOD jah Kaal 69 g Hinne: 6

3. Nillkin StandPro - 5 punkti

Nillkini juhtmevabalaadija on püstiasendis laadimisalus, sobides hästi töölauale. Telefon i saab alusele panna nii püsti kui külili. Filmivaatamiseks ongi hea just külili asend. Selleks on laadimisalusel kaks laadimispooli - üks aluse keskel (toetab kiirlaadimist), teine alumises servas. Paraku kõrvaklappe ei lae ei alumine ega ülemine pool.

4 mm paksuse mobiiliümbrisega laeb see alus probleemideta. Kuigi laadimispind on üsna libe, aitab alumine serv ja püstiasend siiski telefoni paigal olla ka vibreerides. Mobiil liigub aeglaselt, aga maha siiski ei kuku, kuna alumine serv hoiab seadet paigal.

Nillkin StandPro Hind 23,17 eurot Võimsus, välja 15 W Efektiivsus: 80% Laadija pole kaasas, QC2.0 ja QC 3.0 tugi Kaabel USB C, kaasas Standard Qi kiirlaadimine Laadimisaeg, tehn 160 min Laadimine 4 mm paksu kestaga jah Kõrvaklappide laadimine ei lae Kui telefon vibreerib, kas libiseb? natuke jah, aga maha ei kuku FOD jah Kaal 138,1 g Hinne: 5

4. Baseus Cobble - 4 punkti

Kummijalgadega laadimisalus kinnitub hästi lauale, kuid mobiili poolel keskel olev kummitihend jätab telefoni selle otsa kõikuma. veider lahendus, kuid tundub, et see keskmine kumm siiski hoiab telefoni paigal, aga telefon kõigub.

Juhtmevaba laadija jaoks jääb 4 mm paksune kest liiga suureks takistuseks, et töötada. Maksimaalne laadimisdistants on paberite järgi küll 6 mm, kuid sellelt kauguselt ei olnud testimises olnud Huawei Mate 20 Pro telefoniga võimalik laadimist alustada.

Baseus Cobble Hind 19,99 € Võimsus, välja 15 W Laadija pole kaasas, QC 3.0 Kaabel USB C, kaasas Standard Qi kiirlaadimine Laadimisaeg, tehn 125 min Laadimine 4 mm paksu kestaga ei Kõrvaklappide laadimine ei lae Laadimise maks distants 0,6 cm Kui vibreerib, kas libiseb? ei, aga kõigub FOD jah Kaal 130,3 g Hinne: 4

5. Baseus Rib - 3 punkti

Selle laadija omapära on kaasasolev jalg. Lisaks on laadimisjuhe seadmega jäigalt kokku liidetud. Kuna jalg käib külge ja küljest ära, saab seadet kasutada püsti või pikali laadimiseks. Püstiasendis on aga konstruktsioon natuke kipakas ja kõigub.

Häirib ka pidevalt põlev helesinine LED riba, mis laadimise ajal pulseerib. Efektne, aga välistab näiteks öökapil voodi kõrval kasutamise.

4 mm mobiiliümbris pole takistuseks, juhtmevaba laadimine võtab sellest ilusti läbi. Kõrvaklappe aga see seade ei lae.

Keskel olev kummitihend hoiab telefoni libisemast, aga paneb pikali asendis veidi kõikuma.