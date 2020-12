Mida teha kaasaskantava monitoriga?

Miks peaks koju hankima suure, raske ja statsionaarse monitori? Selleks loomulikult, et teha tõsist foto- ja videotöötlust ning CAD-projekte. Aga kui neid asju pole vaja teha? Siis piisab ilmselt sülearvutist, kuid hea oleks mingi lisaekraan ikka. Just selleks on AOC välja töötanud 15,6-tollise monitori AOC 16T2.

See pole eriti suur, on "vaid" Full HD resolutsiooniga ehk 1920 x 1080 pikslit, aga ega sellest polegi midagi. Uuel mudelil on muud voorused. Näiteks on see õhuke ja kerge nagu tahvel (samamoodi puutetundlik), akuga ja ühendusvõimalustega, mida saab kasutada nii arvuti, mobiili kui tahvli ühendamiseks.

AOC-l on USB-laadija, kuid arvuti USB C pessa ühendades polegi seda vaja. Siis käib kõik ühte juhet pidi - laadimine, pildi ja heli edastamine, isegi puutetundliku juhtimise käsud läbivad samu traate.

Veel on kaasas HDMI kaabel ja CD.

Alguses tekkis natuke probleeme ülipisikese ja logiseva sisselülitusnupuga, kuna seda peab all hoidma kolm sekundit, aga kas see töötab, seda ei saa kohe aru. Eraldi on menüünupp. Menüüdes peab hakkama saama kahe nupuga ja näiteks helivaljuse reguleerimine on niimoodi väga tülikas. parem on kohe keerata hääl põhja ning reguleerida heli juba arvutist või telefonist. Seadistada saab nagu ikka monitoril heledust, kontrastsust jne.

Kaasaskantav monitor sobib ka reisile ning selle üheks suureks plussiks on võimalus ühendada pea kõigi mobiilsete seadmetega. Kaasasolev kahe USB C otsaga kaabel käib telefonist otse monitori taha ja töötab. Lisaks saab monitori kasutada ka akupangana nutiseadmete laadimisel.

Ekraanipaneel on puutetundlik, seega saad mobiiliasju teha samamoodi ka suurel ekraanil. Päris kõik mobiilid ja arvutid pole siiski ühilduvad, kindlalt sobivate seadmete nimekiri on tootjal olemas.

Kuna nutitelefonide videovõimekus lisaekraaniga pole nii hea, siis pilt on pisut kehvem, kui näiteks arvutit ekraaniga ühendades, aga näiteks Netflix on täiesti hakkimisvabalt vaadatav. Ainult et Netflixis ei näidata suurel ekraanil subtiitreid. Neid peab vaatama ekraani kõrval olevalt mobiiliekraanilt.

Kuvaril saab ka joonistada, sest paneel on ju puutetundlik. Seda tuleb teha sõrmega, sest pliiatsit kaasas pole. Samuti on selline joonistamine väikese tajutava viitega, kuid väga mõnus lisavõimalus, kui tahad suurel 15-tollisel ekraanil pilte ise joonistada.

Heli tasub kuulata lisamonitoriga pigem kõrvaklappidest, sest õhukese korpusega kuvar on kehvema häälega, kui nutitelefonid või sülearvutid. Samas pole probleemi kõrvaklappide ühendamisel, sest monitoril endal on 3,5 mm kõrvaklapipesa. Kui sul on näiteks nii moodne telefon, millel enam standardset kõrvaklapipesa pole, siis saab oma vanad klapid kuvari külge ühendada.

Arvutiga ühendades võib kasutada nii HDMI kaablit või uuema läptopiga USB C kaablit. Lisamonitoril saad lasta lapsele näiteks Youtube´i videoid või midagi muud harivat, kui ise arvuti enda ekraanil tööd teed. Videokoosolekul aga ühel ekraanil esinejat, teisel on lahti mõni muu tööks vajalik asi. Multitasking saab kohe kahekordse võimsuse. Kuvarile võib nii töölauda laiendada kui dubleerida. Viimasega saad näiteks väiksemale seltskonnale esitlust teha ja oma ekraani teises suunas näidata. Sülearvuti pilt on samuti lisaekraanil puutetundlik, vähemalt testis osalenud arvutiga oli nii. See ilmselt sõltub ka arvutimudelist.

Kui tahad, võid AOC ekraani oma VESA monitorijala või seinakinnituse külge kinnitada, vastav adapter on kaasas. Jalga asendab aga edukalt ka kokkuvolditav magnetservaga kaas, mis töötab kolmnurkse ekraanitoena. Seda saab reguleerida püstisemaks ja kaldu.

8000 mAh aku kestab natuke üle nelja tunni. Hea, kui mitte midagi, aga reisiolukorras võiks siiski rohkem akut olla. Samas - kui vaja, võib lasta ekraani toita ka arvuti USB C pesast. Siis tühjeneb muidugi arvuti aku rohkem kui topeltkiirusega.

Kokkuvõtteks on kaasaskantav monitor hea asendus suurele monitorile, kui sul pole vaja graafikatöötlust ega muid korralikku ekraani nõudvaid töid. Kindlasti leidub sellele oma kasutajasegment nii kodus (karantiinis) olijatele kui reisijatele. Kontoris on see ehk samuti hea lisand ühele ekraanile lisaks.

PLUSSID

+ saab ka akult töötada

+ ühendatav kõigi mobiilsete seadmetega

+ puutetundlik

MIINUSED

- logisev sisselülitusnupp

- juhtmevaba ühendus puudub

- aku võiks kauem kesta

TEHNILISED ANDMED

AOC 16T2

Hind: 320 eurot

Ühendused: topelt-USB-C ja Micro-HDMI sisend, 3,5 mm kõrvaklapipesa (väljund)

Kõlarid: sisseehitatud stereokõlarid (2 x 1 W)

Aku: 8000 mAh, töötab ka akupangana. Tööaeg ca 4 tundi

Ekraan: 15,6-tolline, Full HD

Kasutusvõimalused: