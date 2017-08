Hiina ime: laserkaugusmõõtja, mida sellega teha saab?

Laserkaugusmõõtja on juba ammu eksisteerinud, kuigi mõni aeg tagasi oli see üsna kallis ja peen instrument, mida kasutasid maamõõtjad või ehitusinsenerid. Praegu võib igaüks sellise omale koju mõõdulindi asemele osta, ja kui tellida mõnest Hiina poest, siis saab asja kätte mõnekümne euroga. Proovisime, mida see mõõteriist endast kujutab.

Mileseey S9 on seeria kõige odavam laserkaugusmõõtja - mõõdab kuni 40 meetri kaugusele. Kui oled korterit või maja ehitamas või niisama maakler, siis sellest tavaliselt piisab. Muidugi on olemas ka kuni 100-meetrise mõõtekaugusega instrumente või näiteks golfis kasutatavaid nn rangefindereid, mis mõõdavad sadu meetreid või kilomeetri.

Seade toitub kahest AAA-patareist (kuni 5000 mõõtmist ühe komplekti akudega) ja on ühevärvilise vedelkristallekraaniga, kuhu kuvatakse neli rida numbreid. Valida saab punkti, mille suhtes kaugust mõõta - kas ülemine seadme pind, alumine või alt välja käiva pulga ots - näiteks nurkade või aukude põhjast mõõtmiseks. Lisaks saab mõõta pidevalt, siis arvutatakse muutuva kauguse keskmine. Ja veel on menüüs pindala või ruumala mõõtmine või kolmnurga külgede arvutus vana tuttava Pythagorase teoreemi abil. Sel juhul mõõdetakse täisnurkse kolmnurga kaks külge ja nende põhjal arvutatakse kolmas.

Väike kalkulaator on ka: vajutades mõõtmise järel +/- nupule, liidetakse või lahutatakse järgmine väärtus eelmisest.

Kuni 20 mõõtmist salvestatakse jooksva ajaloo mälus.

Seadmel on ristisuunas vedelik-loodid, millega saab seadme vertikaal- või horisontaalasendisse ajada, nii mõõdab aparaat alati võimalikult risti kaugust, saades suurema täpsuse. Ametlik täpsus on 1,5 mm, mis tavaliselt on üsna piisav, sest pikematel vahemaadel hakkabki juba rolli mängima see, kui risti me mõõdame.

Zhongguanist pärit Mileseey tehas, mis on üks suurimaid laserkaugusmõõtja erinevate laiatarbemudelite tootjaid Hiinas, saadab Euroopasse kõigi vajalike sertifikaatidega tooteid, nii et tollis ei tohiks selle mõõteriistaga sekeldusi tulla. Mileseey S9 maksab koos postikuluga 36 eurot, päris veekindel pole (IP54), kuid kannatab ka karmimaid olusid kui kontoris.

Proovimõõtmine täpselt 130 cm vahemaaga andis järgmised tulemused (teeme nagu tudengid mitu katset ja vaatame keskmist):

129,9 cm 130,0 cm 130,0 cm 129,9 cm 129,8 cm

Kasu on sellest seadmest nii koduses majapidamises kui tööl. Alla paarimillimeetrine täpsus tähendab, et kinnisvara ostes on võimalik lubatud mõõdud üle mõõta ja veenduda, kas ikka kõik vastab joonistele. Samuti saab kodus sisustust ümber paigutades mõõta, kas klaver ikka mahub nurka ära või kas köögikappide jaoks on ruumi. Kõrgusega on veel eriti hea - igale poole lae alla ei ulatagi muidu, kui laseriga.