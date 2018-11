Kolm põhjust, miks mängida online brauserimänge

On kaks müüti, mis seotud online mängudega. Üks müüt räägib sellest, et need nõuavad ülihead internetiühendust ja tavalisel kasutajal seda niikuinii pole. Teine väidab, et online mängud on üsna lahjad ja need tüütavad lõpuks ära.

Tegelikult on maailm vahepeal õige palju kordi ümber päikese pöörelnud, kui need müüdid veel kuidagi tõele vastasid. Lihtsad ja aeglased Flash mängud on peaaegu kadunud. Praegused mängud töötavad online´is uute moodsate veebitehnoloogiatega ning lubavad teha ilusat graafikat, mängida kiireid stseene ja kogu infot salvestada otse pilves. Siin on kolm põhjust, miks online mängud head on. Ja kui vajad põhjuseid, miks arvutimängud kasulikud on, siis siin on viis põhjust. Alati maksab siiski meeles pidada, et liialdada ei maksa ja oht sattuda sõltuvusse on ka olemas.

Need on kohe saadaval

Sa ei pea midagi alla laadima, installima või veel vanamoodsam – poodi ostma minema. Online mängud on kohe valmis. Käivita arvuti, ava brauser ja asu mängima.

Mõned parimad mängud on näiteks Vikings Village, Slither.io (uue hingamise saanud nn ussimäng), Pokemon Showdown.

Lisateenistuse võimalus

Online mängude seas leidub ka selliseid, millega on võimalik võita ja sellega omale lisateenistust tekitada, kui oled üle 18 aasta vana. Need on Online betting ehk ennustamine, online mänguautomaadid, spordiennustus. Aga ka sellised mängud, kus teenitud mänguraha saab hiljem kas päris-rahaks või kaupadeks ümber vahetada.

Üks esimesi selliseid mänge on näiteks Gamesville, mis lubab teenitud punktid asjadeks või rahaks pöörata, kuid isegi selline vana tegija nagu Second Life pakub võimalust teenida. Võid oma virtuaalse tegelaskuju panna istuma mõne virtuaalpoe ette ja selle eest makstakse raha.

Mängimine toodab õnnehormoone

Kui mängid ja võidad, vallanduvad õnnehormoonid, mis parandavad meeleolu ja annavad energiat. Enamus mänge aitavad võita, kogu aeg kaotamise mänge pole olemas. Lisaks arendavad need osavust ja loogilist mõtlemist. Kui oled osavam, õnnestub kõik paremini ja oled õnnelikum.

Seis säilib

Enamus online mänge säilitavad sinu mänguajaloo ja saad alati jätkata pooleliolevast kohast isegi siis, kui elekter kadus või arvuti jooksis kokku. Online mängudes võid luua oma tegelaskuju, kelle punktid, seisud ja ajalugu säilivad läbi erinevate mängude. Paljudes mängukeskkondades saad sama tegelasena mängida erinevaid mänge.

Saad mängida sõpradega või võõrastega 24/7

Online mänge saab mängida koos teistega, sest kõik mängijad peavad võrgus olema. Sõbrad võivad olla oma kodus, teisel pool maakera reisil või virtuaalsed sõbrad, kellega pole päris-elus võimalik alati kohtuda, kuid kes on alati valmis sinuga koos mängima. Paljudes online-mängudes saab tegutseda meeskonnana, mis aitab arendada koostööoskusi ja teistega arvestamist.

Töötab kõigil seadmetel

Pilves asuv mängukeskkond ühendab neid otseajas ja ei nõua sama mängukonsooli, arvutit või nutiseadet. Igaüks saab mängida oma arvutist üle veebibrauseri, kus töötavad mängud igasugustel platvormidel. Nii võid olla samas mängus oma Linuxi fännist sõbraga, Maci kasutaja või PC-ga tööd tegeva mängukaaslasega.