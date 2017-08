Mobiilset andmesidet kasutatakse Euroopas reisides nüüd kümneid kordi rohkem

Euroopa ühtsed andmesidetariifid on pannud inimesed vabalt netti kasutama ka kodust mujale Euroopasse minnes. Kohati on olnud andmesidemahu kasv kuni 60 korda.

Tele2 andmete järgi kasutasid Euroopa Liidus reisivad eestlased mobiilsideteenuseid juunis osa riikides kuni 60 korda rohkem kui mais. Mobiilse interneti kogukasutus Euroopa Liidus suurenes ligi kolm korda.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul tõi hüppelise mahtude kasvu juunis käivitunud Euroopa Liidu rändlusteenuste regulatsioon, mille eesmärk oli kaotada rändlusteenuse tasud EL-is.

“Rändlusteenuste kuni 60-kordne suurenemine populaarsemates reisisihtkohtades on selge märk, et rändlusteenus oli varem kasutaja jaoks liiga kallis. Suur kasv näitab, et inimesed siiski soovivad rändlusteenust kasutada ja seda võimalust me neile ka pakume.”

Aron lisas, et uue rändlusteenuste regulatsiooni peamine muutus oligi see, et võimaldada klientidel tarbida rändlusteenuseid koduturu hinnaga. „Kõik on mugav, rändlusteenus on alati avatud ning oma kasutust ei pea enam piirama suurte arvete hirmus,“ ütles Aron.

Aroni sõnul jätkub aastaid kestnud trend, et rändlusteenust kasutatakse enim suvekuudel, mil inimesed puhkuste ajal reisivad. Kui muidu olid eestlaste seas peamised sihtriigid EL-is Soome, Rootsi, Norra ja Läti, siis juuni tõi olulise rändlusteenuse kasvu populaarsetes puhkusepaikades nagu Bulgaaria, Horvaatia, Hispaania, Kreeka ja Itaalia.

“Hüppelisele internetikasutusele välismaal aitas kaasa lisaks rändlusteenuse soodsamatele hindadele ka inimeste muutuvad suhtlusviisid, näiteks piltide jagamine,” ütles Aron. Ta lisas, et järjest rohkem eelistatakse suhtlemiseks mitmesuguseid äppe, mis põhinevad just andmesidel, nagu Facebook Messenger, Instagram, Viber, Snapchat jm.

Rändlusteenuse kasutus on enim kasvanud järgmistes riikides: