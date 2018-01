Kõrvulukustav vaikus või ülemakstud müüt - mürasummutavad kõrvaklapid

Arvutimaailma laborilauale jõudis 2017. aasta Sony mürasummutavate kõrvaklappide paremik. Klapid, mille reklaamklipi filmimine leidis aset Taevaskojas ning mille ostu tõttu oleks üks PPA juhtivspetsialist sule sappa saanud.

Kuid tüüp kulutas ka pea 400€ mingite klappide eest, kohutav? Või hoopis hädavajalik tarvik?

Minu esimene kokkupuude mürasummutusklappidega oli Sony Z telefonidega, millele juurde 100 € eest klapid ostes pidi see müra vähendama. Jutuks tore, kuid praktikas üsna kasutu.

Esimene toimiv lahendus tuli vastu Budapestis, Kaspersky seminaril, kui turvaspetsialist David Jacoby Bose nööpklappe õnnestus katsetada. Tulemus oli üle ootuste (vaikus kesklinnas!) ja seda enam muljet avaldav, kui ei olnud vaja mingeid lisaseadmeid toimimiseks. Olin kohe müüdud!

Sony 2017. aasta kõrvaklappide valikus on suured nn Miki Hiire klapid, mingid võruga nööbid ning praegusel hetkel üsna popid täielikult juhtmeta isendid.

Täielikult juhtmeta klappidel oli kaasas mustmiljon otsikut, et need kõrva sobituks, kuid mina neid kõrva seisma ei saanudki. Küllap on mu kõrv imeliku kujuga, kuid Samsungi IconX klapid istusid nii hästi, kui ühed nööbid üldse saavad istuda.

Kaelavõruga klapid WI-1000X on meie arvates lihtsalt mõttetud. Kaelas on need tülikad, naha vastas ebameeldivad ning jope peal ebamugavad. Taskusse ei mahu, sest on liiga suured ja lõpuks on tegu vaid nööpidega. Pole hullu, uue generatsiooni Bose on sama mõttetu oma kaelavõruga - eelmised mahtusid vähemalt tasku.

Oma testis peatusime pikemalt vaid suurtel, üle kõrva käivatel klappidel.

Need on kallid, isegi väga kallid. Helikvaliteet on keskpärane ning ma ostaks need iga kell, kui ma ei oleks vanade Bose QC25 klappide omanik.

Neid klappe ei osteta heli, vaid selle puudumise pärast!

Minu omad on juhtmega, kuid vahetama ma neid ei kipu, sest neid osta vaid heli pärast tundub tarbetu.

Need mürasummutavad kõrvaklapid ostetakse, kui kui reisid vana nostalgiahõngulise Hiiumaa praamil või lendad suunaga kuhu iganes: väline heli, müra kaob täielikult ning tüütust loksumisest saab aeg iseenda jaoks.

Kui kodus mürasummutust kasutada, ei saagi hästi aru selle võlust, kuid sõites maha ühe üle 3 tunni kestva lennureisi või bussireisi, on nende klappide hind juba ennast õigustanud.

Tekib vaid küsimus: kuidas ma oma eelneva elu küll ilma olen hakkama saanud.

Lennates Aasiasse 8 tundi (kasvõi PPA ametnikuna), on sul valik kohale jõudes olla väsinud või siiski puhanud ja värske. Kuna väsimust ei saa kohtumistel endale lubada, siis tunduvad need klapid igati mõistlik investeering.

Ilmselgelt ei ole mõtet hakata arutama teemadel, mis sagedusega muusikat see paremini või halvemini esitab, sest heli on piisavalt hea ning audiofiilidel oleks pigem mõistlik vaadata vaikne tuba ning teised klapid. Ise kasutan neid valdavalt ilma muusikata ainult helisummutusega, kuna kontoris undab pidevalt ventilatsioon ning tosinkond arvutit. Tänu helisummutusele on mõttel parem lend ning vaikus on kui õnnistus.

Olen kasutanud QuietComfort 25 klappe üle aasta ja millest puudust tunnen? Juhtmevabadusest! Aga mitte piisavalt, et midagi muuta. Kui nendega midagi juhtub, ostan uued mürasummutusega klapid kas Bose või Sony omad.

Sony WH-1000XM2 klapid vaigistavad müra ja mängivad juhtmeta muusikat ühe laadimisega peaaegu ööpäeva järjest ning ilma muusikata kaks ööpäeva.

Sony Hinnad on leitavad siit: https://www.hinnavaatlus.ee/1102148/sony-wh-1000xm2-gold/.