Must reede ähvardab tuua veebipoodidesse rekordmüügi

Tänavune Black Friday ehk Must Reede ehk novembri viimasel reedel kaubanduses toimuv ülim allahindluslaine tõotab tulla maailma e-poodidele kõigi aegade suurima käibega Mustaks Reedeks. Kas kavatsed ka ise sel hullusel osaleda? Vaata altpoolt, kuhu maksab shoppama minna.

USA aasta suurim ostupüha Black Friday on avapauk jõulu-kaubandushullusele ning sellest tähtpäevast on saanud ka viimane aeg e-poest kaugelt Hiina tehastest oma kaup jõuluks ära tellida, et ikka õigeks ajaks enne pühi kohale jõuaks. Ehkki meil on Omniva otselennuk pandud Hiina käima, võib ikka juhtuda, et pakk reisib oma tavapärast ligi kuu kestvat trajektoori pidi ja nii ei jõuagi jõulupühade alguseks postkontorisse. Igal juhul on e-poed sel aastal eriti valmis ja tahavad pakkuda just täna hulle allahindlusi, mida enam hiljem niisama lihtsalt ei leia.

Must reede on aina enam kolinud ka meie meie päris-poodidesse. Kaubanduskeskustes oli näha musti silte, kus lubati lausa "kogu kaup 515%" ja muid ahvatlevaid pakkumisi. Maailma e-poodide soodustustest saavad eestlased samuti osa – Tele2 tootedirektor Katrin Aron annab nõu, millistel netikaubamajadel tasub tehnikasõpradel öösel silm peal hoida.

„Eelmise sajandi algusest tähistatav Black Friday ehk Must Reede kuulutab ameeriklaste jõuluostude hooaja avatuks ja toob aasta suurima müügikäibe. Eelmisel aastal võttis ostuhullusest osa 134 miljonit inimest ja müügistatistika järgi kulutas üks ostleja musta reede ajal tervelt 400 dollarit,“ rääkis Aron.

Veel kolm aastat tagasi toimus ostlemine peamiselt jaevõrgupoodides ja netikaubamajades kulutati Black Friday ajal tagasihoidlikud 1,35 miljardit dollarit. Järgneval aastal kasvas veebis tehtud ostude käive 11,5 protsenti ning 2015. aasta tõi juba tõelise internetikaubanduse võidukäigu.

„Mullu kulutati sel ostupühal internetis kaks korda enam kui aasta varem ehk üle 2,9 miljardi dollari. Statistika järgi tühjendas Must reede iga inimese rahakotti e-poes keskmiselt 160 dollari võrra,“ ütles Aron ja lisas, et hinnanguliselt kolmandik online ostudest tehti telefoniga ja 15 protsenti tahvelarvutitest.

Tema sõnul oodatakse tänavu mustal reedel rekordmüüki just e-poodide arvelt, kuna internetipoed on oma sooduspakkumised välja pannud nädalaid varem ning ostuhullus saab veebis stardipaugu juba südaööl.

„Populaarseimad netikaubamajad on ameeriklaste seas Amazon, Walmart, BestBuy, Target ja Apple – näiteks ainuüksi Amazoni lehte külastab mustal reedel 8 miljonit unikaalset külastajat,“ tõi Aron välja.

Eestlastele on Must reede ehk ameerikalik ostubuum internetis alles võõras, sest kohalik e-kaubandus on Aroni sõnul alles lapsekingades, millele annavad õnneks siiski hoogu juurde suurte jaekaubanduskettide Selver, Maxima ja Coop e-poed, kujundades igapäevast online’st ostlemise harjumust.

„Kuna usaldus kohalike netipoodide vastu on madalapoolne ja kaubavalik ning soodustused kesised, siis pigem tasub pilk pöörata välismaa netikaubamajade poole,“ soovitas ta ja pakkus eestlastele mõeldes välja kolm meile teada-tuntud internetikaubamaja, mille superpakkumistel võiks homme silma peal hoida:

Amazon alustas eripakkumistega varakult, kuid on parimad palad lubanud välja panna homme. Tuhandete pakkumiste seas leidub näiteks Garmini Vivoactive aktiivsusmonitor 140 dollariga, Kindle’i e-lugeri saab soetada vaid 50 dollariga. Amazoni diile näeb siit, arvestada tuleks aga lisanduvate maksude ja saatmiskuluga. eBay pakub 11-tollist tagastatud, kuid tootjagarantiiga Macbook Airi 400 dollariga. Lisaks droone, fotokraami, telereid ja kõike muud mahlapressist tolmuimejateni. Tutvu eBay Black Friday sooduspakkumistega siin. Hiinlaste AliExpress hõlmab tõelist eksootiliste asjade riiulit kaupadest, mida musta reede raames osta. Tuntud Hiina tehnoloogiabrändi Xiaomi kõrval on põnevaks avastamiseks valikus tehnikavidinad firmadelt Lemfo, T-Best, Byintek, Floveme, Colmi, Senbono ja Lemado. Vaata AliExpressi pakkumisi ja telli ostud mugavalt Omniva pakiautomaati siit.

Mullu kalkuleeriti Black Friday müügituluks 70,5 miljardit dollarit, millest 3 miljardit kulutati veebis. Prognooside järgi oodatakse tänavu netis suisa 25 protsendilist müügitõusu.

Must reede toimub alati tänupüha (novembri neljas neljapäev) järgsel päeval. Algselt oli Black Friday pigem kurb sündmus, sest kasvav tänupühade ostuhullus tõi rohkelt liiklusummikuid ja -õnnetusi. Positiivseks muutus päev läbi kaupmeeste, kellele see tähendas suuri käibeid ja kasumit. Et kaubanduses märgiti kahjumit punasega ja kasumit mustaga, siis must reede viitab kasumlikule reedele.