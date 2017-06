Tehnoloogiline (r)evolutsioon: Logitech vabastas juhtmevaba hiire akuprobleemist

Maailmakuulus Šveitsi hiiretootja Logitech otsustas teha murrangulise tehnoloogilise uuenduse valdkonnas, kus pole viimastel aastatel suurt palju toimunud: vabastada juhtmevaba hiire akude laadimisest või vahetamisest.

Tõsi, see toob tagasi ühe juba unustatud lisatarviku - hiiremati. Kui hiljutised hiirte täiendused võimaldasid neil igasuguse pinna, isegi klaasi peal osundajat kasutada, siis Logitechi uued tehnoloogiad Powerplay ja Lightspeed nõuavad spetsiaalset alust. Aga kuna hiir on mõeldud pigem nõudlikule mängijale ja tõsisele töömurdjale, siis ilmselt polegi sellise kasutaja jaoks oluline kohvikulaual või põlve otsas kasutamine.

Logitech G Powerplay on maailma esimene traadita laadimise süsteem, mis pakub läbi sellesama spetsiaalse hiiremati pidevat laadimist ning mänguritel pole kunagi hirmu, et otsustaval hetkel tuleb hakata patareisid vahetama. See oli ka üks peamisi põhjuseid, miks arvutimängurid ei taha traadita hiiri kasutada - teine põhjus on liiga suur viide, mis raadioühendusega tekib.

Selle vastu on Logitech G Lightspeed tehnoloogia, mis viib ka traadita hiire viite tippklassi juhtmega hiirte tasemele. G Lightspeed pakub viidet ligi 1 ms ja signaali optimiseerimist, et hiire liigutamine oleks ülimalt täpne. Signaal täpne töötlemine tähendab, et ei teki interferentsi teiste koduste (või kontori) seadmetega.

Kaks uut hiirt, mis neid tehnoloogiaid toetavad, on Logitech G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ja Logitech G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse.

Lightspeedi matt ühendub USB pesasse ja kasutab seda nii signaaliedastuseks kui hiire laadimiseks.

Juhtmevaba laadimine toimib elektromagnetväljaga Powerplay 275 x 320 mm hiirematilt ja on ühilduv juhtmevaba laadimist toetavate hiirtega.

G903 ja G703 mänguhiired tagavad eraldusvõime 200-12000 DPI ja kiiruse kuni 400 IPS ja hiirevajutusi peab uus seade vastu kuni 50 miljonit korda.

Logitech G903 ja G703 tulevad müüki augustis ja hakkavad maksma soovituslikult 150 ja 100 dollarit.