Pildista nagu proff: muutuva valgusega pildistamise põhitõed

Puhkus on õige aeg oma fotograafia-oskuste arendamiseks, kuna siis on aega, saab külastada põnevaid kohti ning kasutada ära head ilma. Lisaks ajaloolistele hetkedele ning kaunitele paikadele tehakse pilte ka pereliikmetest ja sõpradest. Raske peegelkaamera või keskpärase digikaamera asemel on mugav kasutada pildistamiseks nutitelefoni ning et need pildid saaks tehtud hea kvaliteediga, tasub teada põhitõdesid valguse kasutamise kohta pildistamisel. Siin on mõned soovitused Huaweilt.

Pilvine ilm

Ehkki puhkusel on päikeseline ilm väga oluline, on just pilved need, mis pehmendavad valgust ning tagavad pildistades parema tulemuse hetkega. Professionaalsed fotograafid kasutavad välitingimustes erilampe, hajuteid ning abilisi oma fotosessioonidel. Samamoodi saab appi võtta pilved ning veidi kehvema ilma, et pehmendada ning vähendada varje modelli näol.

Kellaaeg

Kui puhkus möödub suhteliselt pilvevabas kliimavööndis, siis on tark ärgata juba varahommikul. Sel ajal ei paista päike veel liiga tugevalt ning võimaldab kasutada pehmemat valgust. Samasugust võimalust pakub ka hiline pärastlõuna. Nendel aegadel tehtud fotodele jäädvustuvad kaunid ja soojad kuldsed toonid.

Taust

Modellile keskendumise kõrvalt ei tohi unustada üht teist olulist kompositsiooni osa – tausta. Kuigi portreede taustad on tihti kunstipäraselt udustatud, mängib selle värvus ja sisu siiski oma rolli. Tähelepanu tuleb pöörata ka inimestele, kes võivad meelega kõndida taustale ja rikkuda pildi.

Profirežiim

Kogenud fotograafid võtavad koheselt kasutusele telefonikaamera pro-režiimi. See võimaldab mugavalt käsitsi muuta ISO, säritust ja säriaega, mis tagab, et ka keerulisemates olukordades on pildil õige heledus ja värvid.

Statiiv

Hilisõhtuseid pilte tehes tasub kasutada statiivi. See hoiab nutitelefoni paigal, tagades teravad fotod ka pikema säriajaga pildistades. Lisaks on statiivi kõrgust võimalik mugavalt muuta, sättides selle pikenevat kaela.

Mitu pilti korraga

Algajad fotograafid teevad tihtipeale vea, pildistades kõike ainult ühe korra. Parem on teha mitu pilti korraga ning valida neist parim välja pärast fotosessiooni. See säästab aega ning närvikulu, sest siis pole vaja fotosessiooni korrata, kui üks pilt on valesti välja tulnud.

Järeltöötlus

Isegi maailma parimad fotograafid ei avalda oma fotosid enne nende töötlemist. Mobiilse fotograafiaga algust tehes piisab piltide täiendamiseks ja neile professionaalse välimuse andmiseks mõne rakenduse kasutamisest.

Võttes appi mugava statiivi, profirežiimi ning järgides olulisi põhitõdesid, on võimalik saavutada häid tulemusi.