Samsung tõi müügile kaasaskantavad tippkiirusega välised SSD salvestusseadmed

Samsung Electronics tõi Eestis müügile uued ja senisest kiiremad kaasaskantavad SSD salvestusseadmed andmesidekiirusega kuni 540 MB/s, mis tähendab võrreldes tavaliste kõvaketastega kuni 4,9 korda kiiremat andmevahetust. T5 nime kandev kõvaketaste seeria kasutab 64-kihilist V-NAND tehnoloogiat, mis lubab kasutajatel mugavalt ja kiirelt oma andmetele igal pool ligi pääseda.

Tavaline kõvaketas kipub eilseks päevaks saama ka välistel andmekandjatel - kui aeglane, kuni 35 MB/s USB 2.0 välismäluketas asendus aastaid tagasi USB 3.0 kettaga, siis nüüd on aina enam levima hakanud ka välkmälukettad, mis on kaasavõetavad - SSD kiirus ja USB 3.1 teise põlvkonna liides on nii nobedad, et piiranguks võib saada vaid arvuti, mille külge need ühendatakse. Väliste SSD-de tippkiiruseks peetakse ca 550 MB/s, seega uued Samsungi SSD salvestusseadmed on tipule väga lähedal.

“Samsung on teinud märkimisväärset tööd kaasaskantavate kõvaketaste arendamisel ning eelmisel aastal väga populaarseks saanud V-NAND tehnoloogia leiab kasutust ka uusimate T5 ketaste juures,” ütles Samsung Eesti juht Toomas Tiits. “Oleme kindlad, et T5 ketaste seeria ületab kõikide kasutajate ootusi nii kiiruse kui ka oma mõõtude osas.”

Uus T5 on oma mõõtudelt isegi väiksem kui keskmine visiitkaart. Välise SSD salvestusseadme mõõdud on 74 x 57,3 x 10,5 millimeetrit ning see kaalub vaid 51 grammi, mahtudes seega suurepäraselt pihku, taskusse või väiksesse käekotti. Kettal on alumiiniumist korpus ning see on müügil mustas (Deep Black) ja sinises (Alluring Blue) värvitoonis. SSD salvestusseadmed on saadaval nii 250 GB, 500 GB, 1 TB kui ka 2 TB mahuga. Hinnad algavad 150 eurost.

“Kuna fotode ja videote mahud muutuvad iga päevaga aina suuremaks, sest uusimad läbimurded monitoride ja ekraanide vallas lubavad inimestel tänapäeval nautida juba üsna laia valikut 4K-resolutsioonis meelelahutust, on ilmne, et välised mäluseadmed peavad olema võimelised kogu informatsiooni ühele andmekandjale ära mahutama,” ütles Tiits. “Samsungi T5 kõvaketaste 1 TB ja 2 TB mudelid katavad hõlpsasti suurema osa inimeste vajadused ning ülikiire andmesidevahetus teeb fotode ja videote liigutamise nauditavaks protsessiks.”

Nagu SSD-ketastel ikka, pole ka uuel T5 seerial ühtki mehaaniliselt liikuvat osa. T5 ketastel on löögivastane sisemine raam, mis kaitseb seadet juhuslike kukkumiste eest kuni 2 meetri kõrguselt. Seade ühildub mobiilirakenduse kaudu ka Androidi telefonide ja tahvelarvutitega, et andmesidevahetust kõikides isiklikes seadmetes veelgi mugavamaks muuta. T5-l on USB 3.1 ühilduvus ning seadmega tulevad kaasa nii tavaline USB kui ka USB Type C kaabel.

TEHNILISED ANDMED

Samsung T5 SSD salvestusseadmed