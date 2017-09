Google ja HTC sõlmivad 1,1 miljardi dollarise koostöölepingu, osa HTC töötajaid läheb Google´isse

Kunagi maailma suurtegijate hulka kuulunud HTC sõlmis täna Google´ga (Alphabetiga) 1,1 miljardi dollari suuruse mahuga koostöölepingu, millega osa Google Pixeli telefonide arendamisega seotud töötajaid läheb Google´isse, samuti annab HTC Google´ile kasutamiseks osa oma intellektuaalsest omandist ja patentidest.

HTC telefonid seega (vähemalt esialgu) ei kao kuhugi, Taiwani tootja jätkab nii nutitelefonide kui tehisreaalsuse komplektide arendamist ja tootmist oma tehastes. Google aga saab Pixeli seeria telefonide arendajateks HTC spetsialistid, kes enne arendasid samuti Google´ile bränditelefone HTC laborites. Google proovib taas siseneda riistvaratootmisse peale omandatud Motorola mobiiliüksuse Lenovole mahamüümist 2014. aastal.

Bloombergi kolumnist Tim Culpan nimetab seda halvaks tehinguks. Ka mitmed teised on veidi pettunud. HTC hakkab Google´ilt saadud lisarahaga end pinnale upitama, kuid kaotab osa insenere, kes tegid Pixeli telefone ja annab ära oma tehnilised lahendused kasutamiseks suure turujõuga peaaegu konkurendile.

HTC-st Google´isse liikuvate inseneride arv on väga suur - 2000 inimest. See on ligi pool miljonit dollarit iga töötaja kohta ja umbes pool HTC arenduspersonalist. Seega - kasumist unistav suurtootja saab küll pataka raha, aga kaotab suure hulga neid, kes tulevikus võiksid hakata seda kasumit tootma. Ainult rahaga pole midagi peale hakata. HTC lubab järgmise aasta alguses välja tulla oma uue tipptelefoniga, aga ju see siis ei olnud Google´i jaoks piisavalt revolutsiooniline, et oleks tahtetud kogu HTC mobiilitootmine ära osta. HTC-le jäeti 1,1 miljardit, et ise selle uue tootega välja rabeleda, kui õnnestub.