LG ja Qualcomm alustavad koostööd autodele uue põlvkonna ühendatud lahenduste loomiseks

Kaks tehnoloogiafirmat otsustasid üheskoos autodemaailma astuda ja töötavad koos välja autodele mõeldud tulevikulahendust 5G võrgu baasil.

Kaks ettevõtet loovad Lõuna-Koreasse ka uuringukeskuse, et arendada sõidukitele 5G ja C-V2X tehnoloogiaid, mis on järgmise põlvkonna isejuhtivate autode edu aluseks.

LG ja Qualcomm toovad koostöösse aastakümnete pikkuse teadus- ja arendustegevuse kogemuse, kaasa arvatud teadmised 5G mobiilitehnoloogiast.

5G on hädavajalik täielikult ühendatud autoplatvormi kasutusele võtmiseks. Võrreldes kiireima LTE-tehnoloogiaga on 5G ühenduskiirus viis korda kiirem ja viide kümme korda väiksem. See aga võimaldab andmeedastust autodes, mis sõidavad liikluses tavakiirustel ja kus on vaja ülikiirelt muutuvatele oludele reageerida.

C-V2X kasutab mobiilsidevõrku ja võimaldab seeläbi võrreldes DSRC tehnoloogiaga rohkem tööaega. Nii Euroopas kui Aasias viiakse juba läbi väliteste, mis annavad esimesed tulemused aastal 2020.

“LG plaanib juhtida järgmise põlvkonna sõidukikomponentide turgu, kombineerides meie enda kogemust Qualcommi omaga,” ütles LG sõiduki komponentide üksuse asepresident Kim Jin-yong. “Usume, et ettevõtete ühendatud uuringud annavad kasu, mida ei oleks eraldi töötades saavutatav.”

LG Electronics on olnud kiiresti kasvava telemaatikaturu liider aastast 2013.

„Pingutus edendada C-V2X tehnoloogiat näitab meie jätkuvat pühendumust ohututele ühendatud lahendustele,“ sõnas Qualcomm Technologies Inc tootejuhtimise asepresident Nakul Duggal.

„Autotööstus on kindlalt 5G rajal, mistõttu ootame suure põnevusega koostööd LG-ga, et tulla vastu tänaste juhtide ootustele.“

Kahe ettevõtte vaheline kokkulepe sõlmiti LG Seoulis asuvas teadus- ja arenduspargis ning koostöö jõustub koheselt.