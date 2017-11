iPhone X tuli Eestis müügile

Pikemalt uuel telefonil praegu peatumata (sest varsti testime seda niikuinii) anname teada, et tänasest on eestis müügil Apple´i juubelitelefon iPhone X (eesti k. aiföön kümme). Võimalik, et esimestest salongidest on saabunud kümned telefonid juba otsa lõppenud vaadates saba pikkust, mis olid juba kell 9 poe ukse taga.

iDeali Solarise poes esitles Daniel Levi Viinalass uue põlvkonna iPhone X-i selle Eesti ametlikul lansseerimispäeval ehk 3. novembril täpselt kell 9. "Su nägu kõlab tuttavalt" staar Viinalass testis Face-ID näotuvastust ja peale seda ka uut lõbusat iPhone X-i uuendust Animojit Getter Jaani peal, kellele ta saatis tulnuka-animoij.

Ametlik unboxing toimus ajakirjanike ja mitmete Apple’i fännide pilkude all.

Baltikumis iDeali esindussalonge haldava IM Arvutid tegevjuhi Antti Aduri sõnul on tänasest Eestis ametlikult müügile tulnud iPhone eriline ja ihaldusväärne päris mitme uue omaduse pärast. Nende hulgas hea 12-megapiksline kaamera, full-size ehk täisekraan pildistamisel ning portreefotode režiimiga 7-megapiksline esikaamera. Lisaks juhtmevaba laadimine. Huvitav fakt on see, et telefon on küll väiksem kui iPhone 8 Plus mudelid, kuid ekraan ise sama suur kui uuel Plus’il.

“Lisaks pakub iDeal täiesti uue võimalusena Eestis iPhone X upgrade programmi, kus alates 83 € kuumaksust on võimalik soetada endale uus iPhone kuni uue iPhone’i saabumiseni ning tulla ja mugavalt vahetada see juba aasta pärast järgmise mudeli vastu. Tegemist on unikaalse teenusega ja klient peab uue iPhone’i saabumiseni tasuma vaid umbes 60% seadme hinnast – see on tõeline Apple’i fänni unistus,” rääkis Antti Adur.

Uute nutitelefonide hinnad on järgmised:

iPhone X 64 GB 1179 €

iPhone X 256 GB 1349 €

Kell 10 uksed avanud Apple’i esindussalongi ukse taga ootasid Apple’i fännid, kellest esimesena õnnestus uue iPhone Xi omanikuks saada Andrusel kell 10.02.

Esimene partii telefone müüdi täna ühe tunni jooksul ning järgmiste telefonide saabumisest lubas iDeal teada anda oma sotsiaalmeediakanalites ja koduleheküljel.