20 000 külastajat, paar tuhat startup´i - Helsingis toimub põhjamaade suurim tehnoloogiakonverents

Üle lahe on õnnestunud põhjanaabritel kohale meelitada kõige vaesemal turismikuul kümneid tuhandeid tehnoloogiahuvilisi, kes kogunevad põhjamaade suurimale tehnoloogiafestivalile Slush.

Lisaks messikeskusele, mis on ühe rongipeatuse kaugusel Helsingi raudteejaamast, toimub nädala jooksul üritusi igal pool Helsingis. Täna on linnas avatud 35 pubi ja restorani Slushi külalistele ja igal pool toimub midagi.

Kogu üritus on maailmas ebatavaline selle poolest, et toimub pimedal ajal kaugel põhjamaal kõige ebameeldivama ilmaga ajal, kui taevast sajab alla lörtsi ("slush"). Sel ajal on Helsingi restoranid ja turismiatraktsioonid tavaliselt kõige tühjemad, veel nukram on ehk ainult uue aasta järel saabuv aastavahetusepohmelus. Ometi on üritus väga energiline, seda korraldavad tavaliselt tudengid ja mõnesaja inimesega alguse saanud ettevõtmine on nüüd kasvanud üheks suurimaks tehnoloogiasündmuseks põhjamaades. Just lõppes Soome lahe lõunakaldal maailma suurima tiitlile kandideeriv Robotex, põhjakaldal aga kestab üheks maailma suurimaks pürgiv idufirmade ja tehnoloogiaettevõtete kokkusaamine vabas idufirmalikus õhkkonnas.

Asutajad ja investorid viiakse messikeskuses kokku kas vastaval sauna-alal või meet-up kohtumispaikades (mis täna on juba kõik n-ö ära book´itud), kus saab kõik vajaliku midagi varjamata ära rääkida ja kokku leppida tähtsates tehingutes. Õhtuti on kontserdid. Startupid saavad näituse-alal esitleda, mida nad teevad ja peibutada investoreid. Konverentsil esinevad oma valdkondade tipud, sealhulgas näiteks USA Bill Clintoni aegne asepresident Al Gore.

Helsingi linnahallis ja hiljem kahel päeval Slushil võetakse ette 100 päris alguses olevat, kuid kõige paljulubavamat idufirmat, kellele antakse võimalus end suurel laval lühidalt tutvustada. TOP 50 on juba välja kuulutatud.

Soome kõige lootustandvamatest startuppidest ka, mis valis omakorda välja üks teine idufirmade liikumine Arctic Startup:

Nightingale - vereanalüüsi tehnoloogia väljatöötaja, mis aitab tervist hoida ja parandada.

Mightifier - sotsiaalse tagasiside äpp õpetamisel

Kieku - tehisintellekti kasutav rakendus valib välja audiosisu selle järgi, mida kuulad ja mida vahele tahad jätta.

Lyfta - jutustamine läbi tehisreaalsuse, äpp aitab uute moodsate vahenditega õppida

Iceye - ettevõte, mis loob satelliidiparvedest kosmoseteenuseid, näiteks radareid, mis jälgivad maad. Mikrosatelliidid on odavad kosmosesse lennutada ning koostöös suudavad nad mõnikord palju enam, kui üks suurem satelliit.

Doctual - juriidiliste dokumentide haldamise pilveteenus aitab lepinguid ja muid tähtsaid dokumente mustanditest allkirjastamiseni viia.

Slushil on võimalik ka tööd leida, selleks on vastav äpp. Anonüümselt saab kandideerida, vastates enne 6-8 küsimuselises ankeedis mõnedele küsimustele. Kui veab, võib tulevase tööandjaga kohe näost näkku kohtuda. Kuna Soomes valitseb suur programmeerijate põud, siis võib leida hästi tasustatud töö soliidses või paljulubavas tehnoloogiaettevõttes mõne tunniga.

Kui ise kohal pole, saab kõike vaadata otseülekannetest.

Slushil vaatab ühel päeval kohapeal ringi ka Arvutimaailm.