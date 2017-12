Iga kuuga uus rekord: eestlased ostavad meeletult uusi telefone

Turu-uuringufirma GfK Retail & Technology andmetel soetasid eestlased novembris 37 500 uut mobiiltelefoni, mis on 17 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil ning ühtlasi tänavune uus rekord. Eelmisel kuul kulutati telefonidele 12,7 miljonit eurot, mis on 37 protsenti enam kui 2016. aasta novembris.

GfK uuringu kohaselt oli jaemüügiturul keskmine nutitelefoni ostuhind 337 eurot, mis on 18 protsenti kõrgem kui aasta tagasi ning 16 protsenti enam kui oktoobris. Enam kui poole Eestis müüdud telefonide väärtusest moodustasid uued iPhone’id.

Tele2 turundus- ja müügidirektori Kristjan Seema sõnul on õhus tunda buumi hõngu ning eestlased telefonidelt raha kokku ei hoia. “Vähemalt telefonimüügi põhjal hakkab Eesti järjest enam meenutama Põhjamaid, kus kõige populaarsem telefon on iPhone. Novembris müüs isegi iPhone’i kalleim mudel X, mis mühises ning see tõstis keskmise telefoni hinna Eestis statistiliselt lakke,” ütles Seema.

“Need, kes praegu uue seadme ostavad, ei pea muretsema, et nende telefon 2018. aastal moest läheb. Suurt revolutsiooni tulemas ei paista, pigem palju väikseid muudatusi ning täiendusi. Rohkem muutuvad odavama otsa mudelid, mis võtavad tipptelefonidelt edevad lisad üle. Näiteks tuleb järjest enam topelt-kaamera ning näotuvastusega telefone. Kõrvaklappide sisend on vaikselt kadumas peale Apple’i ka teistelt tootjate valikust,” prognoosis Seema.

Novembri 10 ostetuimat nutitelefoni Tele2-s