Endine Linxtelecom nimetas Euroopa tegevdirektoriks James Halberstadti

5. märtsil nimetas CITIC Telecom International CPC Euroopa regiooni tegevdirektoriks James Halberstadti, kes hakkab juhtima Euroopa ja SRÜ riikide turge. Selle sammuga jõuab lõpule nimevahetus 13 ettevõttes, mille CITIC Telecom omandas koos Linx Telecommunications B.V.-ga.

CITIC Telecom CPC tegevdirektor Stephen Ho ütles, et James Halberstadti ametisse nimetamine peegeldab ettevõtte pühendumist edasisele laienemisele Euroopa ja SRÜ riikide turgudel: „See juhiroll on märkimisväärne samm konkurentsivõime säilitamise suunas keskkonnas, mida iseloomustavad kiired tehnoloogilised muutused, üha laienev, piirideta ärimaailm ja uued konkurendid. CITIC Telecom CPC jaoks on oluline, et ettevõttel oleks Euroopas tugev, energiline ja integreeritud juhtkond ning ma usun, et Jamesil on vajalik ettevalmistus selleks, et arendada edasi olemasolevat baasi ja kindlustada kogu meie tegevust.“

CITIC Telecom CPC teatas ka nimevahetuste lõpule viimisest 13 ettevõttes, mis omandati koos Linx Telecommunications B.V.-ga. Nimevahetus viidi lõpule 2017. aasta oktoobris, muuhulgas ettevõtetes nagu CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. (varasem nimi Linx Telecommunications B.V.), CITIC Telecom CPC Estonia OÜ (varasem nimi Linxtelecom Estonia OÜ), CITIC Telecom CPC Rus LLC (varasem nimi LLC Linxtelecom).

James Halberstadt: „Mul on väga hea meel, et saan juhtida CITIC Telecom CPC Europe'it ajal, mil meie ettevõte kasvab edasi kogu Euroopas ja SRÜ riikides. Ootan tihedat koostööd meie Euroopa juhtkonnaga ja minu paljude kolleegidega nii Euroopas kui ka Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, et meie äri veelgi laiendada. Olen kindel, et meie meeskonnatöö aitab CITIC Telecom CPC-l saada veelgi edukamaks.“

„Nüüd, kus James on meie tiimis ja nimevahetus on lõpule viidud erinevates äriüksustes meie Euroopa ja SRÜ turgudel, sealhulgas paikades, mis jäävad „One Belt, One Road“ („Üks vöönd, üks tee“) algatuse raamidesse, on meil suurepärane positsioon, et liikuda edasi oma visiooniga „Ühendada maailm digitaalse Siiditeega,“ ütles Ho.

IKT-valdkonna veteran James Halberstadt on kogunud muljetavaldava kogemuste pagasi Euroopa telekommunikatsiooniturul. Tal on tugev kommertsvaist ja laialdased tehnilised teadmised valdkonna paljudest erinevatest aspektidest. Halberstadti pikaajaline karjäär tehnoloogiajuhina on andnud talle üle 15 aasta kommerts- ja turunduskogemusi. Ta on ekspert kiire kasvuga ettevõtete strateegiate väljatöötamises ja elluviimises, samuti tipptasemel kliendikontode omandamise ja haldamise alal. Tema võime näha suurt pilti, alates olulistest tehnilistest üksikasjadest kuni makrotasandi strateegiliste perspektiivideni, on CITIC Telecomi CPC klientide jaoks hindamatu väärtusega.

Lisaks laialdastele tehnilistele teadmistele valdab Halberstadt ka mitmeid keeli, sh prantsuse, saksa ja hispaania keelt. Need oskused on talle suureks toeks CITIC Telecom CPC meeskonna mitmekülgse juhi rollis ning tiimi ettevõtmistes Euroopas ja SRÜ riikides.

CITIC Telecom International Limited CPC („CITIC Telecom CPC“), mis on täielikult kontsernile CITIC Telecom International Holdings Limited (SEHK: 1883) kuuluv tütarettevõte, teenindab rahvusvahelisi ettevõtteid kogu maailmas, lahendades nende spetsiifilisi IKT-alaseid vajadusi ja pakkudes äärmiselt laialdaselt kohandatavaid erilahendusi. Need põhinevad ettevõtte lipulaevaks olevatel tehnoloogiapakettidel, mille hulka kuuluvad privaatvõrgu lahendused TrueCONNECT™, infoturbe lahendused TrustCSI™, globaalsed ühtsed pilvandmekeskuste lahendused DataHOUSE™ ja pilveandmetöötluse lahendused SmartCLOUD™.

Hongkongi ühe esimese hallatavate teenuste pakkujana, kes on saavutanud ISO 9001, 14001, 20000, 27001 ja 27017 IKT-ga seotud sertifikaadid, pakub CITIC Telecom CPC kõrgeima kvaliteediga teenuseid läbi laialdase globaalse kohaolu, hõlmates mitmeid suuri kasvavaid turge Aasias, Euroopas ja Ameerikas, kus neil on üle 140 võrgusõlme, 15+ pilveteenuse keskust, ~30 andmekeskust ja kaks spetsiaalset 24 x 7 turvaoperatsioonide keskust.

www.citictel-cpc.com