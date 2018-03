DJI Enterprise droonilahendused kommertslennunduses

Uus DJI tööstuslahendus ühendab endast tavalise kaamerasensori ning lisab sellele koostöös FLIR-iga termosensori. See võimaldab kokku hoida aega ning töötunde ja ühe drooniga näha korrektset pilti koos temperatuuripildiga.

Nii saab leida lihtsamini vea kohti ning analüüsida objekte nurga alt, mis siiani pole olnud nii kergelt kättesaadav.

Täpsema info saab DJI videost

Excited for what's next? DJI's enterprise solutions are reshaping how the world works. Learn how our hardware and software ecosystems empower businesses across industries. pic.twitter.com/iGViTZpJkF

— DJI Enterprise (@DJIEnterprise) 20 March 2018