Kodune internet liiga aeglane? Siin on lihtsad nipid selle turgutamiseks

Internet on saanud osaks meie igapäevasest vajadusest ja selle puudumine on juba nagu mõne põhivajaduse nappimine. Ootus kohe kiiresti üle veebi netti pääseda nii kodus, mobiilis kui kontoris on äärmiselt suur. Märtsis Tele2 poolt läbi viidud interneti mahu testimisel selgus, et kui keskmiselt kasutatakse kuus 3,6 gigabaiti mobiilset interneti, siis inimestele vabad käed andes kasvas maht koguni kolm korda.

Tele2 raadiovõrgu juht Tanel Sarri andis mõned näpunäited, kuidas hoida oma internet parimas võimalikus töökorras ning tuletas meelde, et tehnika vajab samamoodi pidevat hooldust ja restarti nagu meie sülearvutid või nutitelefonid.

„WiFi-ruuteri õige paigutus ning aeg-ajalt tehtav restart lahendavad tihtipeale vähemalt pooled ruuteritega seotud probleemid,“ rääkis Sarri. „Kõige mõistlikum ongi probleemide tekkimisel esmalt ise üle vaadata, kas saaks midagi kodus ära teha, et signaal paremini leviks.“

Probleem 1: internetiühendus kodus pidevalt kõigub ning teeb lemmik-veebiseriaali vaatamise talumatult tüütuks?

Paigutage WiFi-ruuter kodu keskele ja tõstke võimalikult kõrgele. Suure tõenäosusega asub praegu ruuter toa nurgas, kuid seinad ja muud takistused neelavad WiFi signaali ning mida kaugemale ruuterist liikuda, seda rohkem tekib nn surnud alasid, kuhu signaal ei ulatu. Parem on paigutada seade korteri või maja keskele, et WiFi kataks ühtlaselt kogu elamispinna. Ideaalis peaks ruuter olema nägemisulatuses ja kohas, kus internetti kõige rohkem kasutatakse.

WiFi-ruuterid kiirgavad raadiolaineid, mis liiguvad signaaliallikast horisontaalis eemale ja allapoole. Ruuteri paigaldamine seinale või kõrgele riiulile võib anda parema signaali, eriti juhul, kui elate kahekordses majas ja tahate hea ühenduse saada mõlemal korrusel.

Probleem 2: veebilehtede lehitsemine muutunud sedavõrd aeglaseks, et kui soovid sõbraga internetis suhelda ning asud vastava keskkonna akent avama, on see nii aeglane, et jõuad talle saata juba kolm SMS-i (mida sa muidu kunagi ei tee), valmis kirjutada tiguposti kirja ning ümbrikule margigi peale kleepida, kui soovitud leht end lõpuks ära laeb.

Kui WiFi ruuter on paigutatud kodus sobivasse kohta, kuid endiselt on mure tugeva signaali saamisega, siis vaadake üle, kas ruuteri antennid osutavad õiges suunas. Horisontaalse levi parandamiseks suunake antenn üles, vertikaalse levi parandamiseks küljele.

Mitmekorruselises majas võib ruuteri antenni küljele suunamine parandada signaali levikut ülakorrustele. Kui suunate antenni üles, siis see parandab signaali külgsuunalist levikut.

Kui teie ruuteril on aga kaks antenni, saate kaks kärbsest ühe hoobiga, kui suunate ühe antenni üles ja teise küljele. Ja kui teie ruuteril ei ole ühtegi antenni, tuleb see kindlasti seada õiget pidi. See tähendab, et püstist ruuterit ei tohi asetada küljele.

Probleem 3: liikumise peal ühest toast teise mängib WiFi pidevalt peitust ning mõnes toas võib levi otsima jäädagi. Signaalitugevus on kodu erinevates tubades väga erinev.

Selle probleemi puhul tuleb üle vaadata kõik eelnevad soovitused ning kui probleem säilib, siis kindlasti jälgige, et ruuteri ümbruses ei oleks metallist esemeid. Köök ei ole ruuterile kindlasti parim asupaik, sest metall hajutab WiFi-signaali üsna tõhusalt.

Ärge hoidke ruuterit mikrolaineahju lähedal. Mikrolaineahjud töötavad umbes samal sagedusel, mida kasutavad traadita ruuterid ja isegi see pisike kiirgusekogus, mis mikrolaineahjust välja pääseb, võib häirida.

Võib ka juhtuda, et vahel ei saagi hästi ühe WiFi-ruuteriga probleemi lahendada, kuna betoon- ja kiviseinad takistavad levi. Kui ruuter paarist küljest betoon- või kiviseinaga ümbritseda, ei jõua signaal kodu kaugeimatesse punktidesse. Kõik materjalid peegeldavad teatud määral kiirgust, mõned aga neelavad seda üsna tugevalt, eriti betoon. Põrandad ja laed on tavajuhul seintest parema läbilaskvusega. Sellisel juhul võib juhtuda, et vajate hoopis lisaruuterit.