Milline telefon teeb kõige paremat pilti? Top 5 pimetest

Arvutimaailm toodab eelmise aast lõpust videot, kuid peame vaatama tõele näkku, et Eesti turu suurus, turunduseelarved ning strateegiad ei võimalda ilma liigse punnitamiseta saada korraga lauale kogu paremiku.

Seega kui ei tee ise, ei ole me kadedad jagama ka teiste tehtud tööd.

Maailma tasemel youtuber Marques Browinee, kes ka dekaadi sisulooja auhinna hiljuti võitis, tegu telefonide kaamerate võrdluse

OnePlus 6

Iphone X

Pixel 2 XL

Huawei P20 PRo

Galaxy S9+

Me ei hakka sisu lahti kirjutama, kuna video ülesahitus on pimetest.

Vaata tehtud pilte ning proovi ära arvata, mis kaameraga pildid tehtud - video lõpus saad teada.

Samal teemal on teinud artikli ka geenius meedia, kuid jõudsid natukene teisele tulemusele oma testidega. See aga ei näita muud, kui tõsiasja, et telefonide kaamerad on head, ning käsitlevad pilte erinevalt. Milline käsitlus kõige parem on, sõltub kasutaja subjektiivsest eelistusest.