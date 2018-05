Gearbesti blogi: kõige rohkem osteti Eestis Xiaomi asju

(Sisuturundus)

Tegelikult osteti Hiina e-poest Gearbest lõppeval nädalal palju ka neid sääsepeletite komplekte, kuid Eestis tervikuna läksid kaubaks Xiaomi tooted. Jah, sääskedest lahtisaamine on hetkel kuum teema, kuid samamoodi on popid ka uued nutitelefonid, nutikellad, kaamerad ja robot-tolmuimejad. Klõpsa alapealkirjadel, et näha pakkumisi Gearbesti lehel.

Veel hetk tagasi oleks sooduskupongiga saanud selle napilt 300 euroga, kuid enam pole koodi vaja - neli päeva on Xiaomi populaarne robot müügil 287,87 euroga, kui lepid Hiina laoga, tollimaksu lisandumise ja pikema tarneajaga. Kui aga soovid otse Euroopast kiiresti kätte saada, läheb allahindluskupongi juba vaja. Siin see on: sisesta ostes kood LT2018524RU2 ja hind tuleb 309,99 eurot. Euroopast tellides ei lisandu ka tollimaksu.

Robottolmuimeja positsioneerib end laseritega 1800 korda sekundis, 5200 mAh aku teeb tööd kuni 2,5 tundi.

Ilus nutikell, mis pakub värvilisel ekraanil nii aktiivsuse jälgimist kui nutitelefoniga ühendamist, maksab praegu 85,42 eurot ja see hind kehtib veel kaks päeva. Tegemist on Hong Kongi laoga, kuid saabumisajaks jääb ennustuste järgi vaid 4-5 päeva.

Amazfit on veekindel, aku kestab kuni 11 päeva, kui knormaalselt kasutada või 11 tundi, kui GPS sisse jätta. Puutetundlikult ekraanilt saab ka sõnumeid saata.

Ilmselt on see kõige odavam kahe tagakaameraga nutitelefon. Redmi 2 tagakaameratest pks on tele-, teine lainurkobjektiiviga. Hind olematu - 133,25 eurot (rahvusvaheline mudel). Hind kehtib veel poolteist päeva.

Tehnilised andmed on nii odava mobiili kohta üsna korralikud: 5,99-tolline ja 1440 x 720 piksline ekraan, Qualcommi Snapdragon 625 Octa Core 2.0 GHz protsessor, Android 8.0, 12 MP + 5 MP tagakaamera ja 16 MP esikaamera.

Populaarsed ostuartiklid Eesti ja Leedu peale kokku olid veel

XIAOMI Mi A1 4G Phablet Global Version - 158,88 eurot