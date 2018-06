Kuidas saada DJI droone eriti soodsalt

Kolades ringi mööda internetiavarusi ja DJI ametliku veebilehte, avastasime, et DJI taastab ka omaenda droone ning müüb need taastatud kujul uuesti maha.

Droonid on nii visuaalselt kui käitumiselt nagu uued, kaasneb ka uue toote garantii. Hind eriti soodne, kuna taaskasutatud on ka katki lennatud droonide töökorras juppe.

Näiteks jäi meile silma Mavic Pro, millel küljes tähis Refurbished Unit.

Kui tavaliselt maksab antud droon umbes 900€ siis DJI kodulehelt on võimalik see taastatud kujul tellida lausa 799€ eest.

Isegi postikulu pärast ei ole tarvis muretseda, kuna Euroopa piires on see tasuta.

Konkreetset pakkumist näeb DJI kodulehe lingil

Tõsi, uus Mavic air on kompaktsem, kuid paljudel on olnud häda näiteks lennuulatusega, mis Mavic pro puhul oluliselt pikem, nagu ka aku eluiga.

Kõik DJI taastatud tooted leiad siit.