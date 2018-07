Millega end jahutada ja mida osteti seekord Gearbestist kõige rohkem?

(Sisuturundus)

Enne, kui jahutavate toodete juurde läheme, vaatame üle kupongikaubad, mis koodiga on odavamad kui muidu. Ühtlasi on need tooted ka Eestis ja Baltimaades üsna ostetavad.

Xiaomi Amazfit Smartwatch 2 on uue põlvkonna nutikell, mis näeb välja üsna traditsioonilise kella moodi, kuid sisaldab kogu nutikellade tarkust.

See kestab akult viis päeva, mõõdab pulssi, samme jne, mida enamus aktiivsusmonitore teevad, kuid lisaks on olemas ka GPS ning veekindel korpus. Kupongi lahtrisse sisesta odavama hinna saamiseks stratos. Hind tuleb ca 136 eurot, kuni kaupa jätkub kupongidele eraldatud mahus.

Electric Razor akuga habemeajamismasin on Flash Sale perioodil lihtsalt üliodava hinnaga - võta ära 8,58 euro eest, kuni kaupa jätkub.

Stiilne, üliodav ja võimas nelja antenniga Xiaomi Mi WiFi Router 3 - WHITE 128 MB on 40% allahindlusega saadav viiekümnele kiireimale. Sisestada tuleb samuti kupong stratos. Enne maksmist leiad kupongilahtri.

WiFi ac seade tagab ühenduse ka suuremas majas ning kuni 126 seadmele.

Endiselt, juba nädalaid on populaarne Xiaomi Redmi Note 5 rahvusvaheline versioon. Selle saab praegugi kätte 13% allahindlusega.

Hästi on läinud ka Vivo nuhvlil NEX 4G, millel on 6,59-tolline ekraan ning mis on saadaval lisaks mustale ka punasena. Selle saab ligi 589 euroga kätte, kui sisestad kupongilahtrisse

IT$MPNEX.

Kuumaks ilmaks

Kohe on käes +30 kraadi ja see praegune üle +25 on vaid eelsoojendus. Millega jahutada? Siin on mõned soodsad võimalused. Kaup tuleb kohale postikuluta ning lisamaksudeta, kui valid laod GW4 ja GW5, välja arvatud DHL (kuid mõnikord on ka DHL maksuvaba). Ostjale saabub kaup Eestisse 3-15 päevaga. Kõigi muude ladude jaoks on ost lisatasuta, kui valida kohaletoimetamise meetodiks Railway Mail. Siis läheb kauem aega. Osta saab kaupa artiklis olevate linkide kaudu.

Zanmini ZMI08 "jääkuubikud" on tegelikult roostevabast terasest jahutuskuubikud, mis ei vaja külma kogumiseks nii palju aega kui jää ning ei paisu, ei sula üles ja on ka stiilsed väljanägemiselt. Ära vaid lase kõrgesse klaasi liiga kõrgelt kukkuda, ikkagi metall. Hind kaheksasele komplektile alla kümne euro, pista joogi sisse ja jahuta.

Veepüstol jahutab kindlasti. Ja keegi ei pahanda ka, kui ülipalava päikese käes jahutust pakud. 100 tükki on saadaval hinnaga alla 12 euro tükk.

Konditsioneer taskusse. Väheke leevendust pakub töötavale inimesele kontorilauale käiv taskukonditsioneer, mis töötab akult ja on USB-st laetav. Jahutamine käib niiske käsnaga, mis asetatakse masinasse. Seade pole veekindel, nii et väga märjaks ei tohiks seda käsna lasta. Hind ca 10 eurot.