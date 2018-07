VIDEO – kuidas teha paremaid tootepilte liiga kalli kaameraga + Smuuti loos

Meil on mõnda aega olnud mõte rääkida tootepildistamisest.

Kuniks pakuti Photopointi rendist testimiseks Pentaxi keskformaatkaamerat, mille kõrval 35mm täiskaader kahvatub kui mänguasi.

Nimelt on Pentax 645Z sensor umbes 1,7x suurem täiskaadrist ning iga klõpsuga püüab üle 50Megapixli, salvestades umbes 70MB faile.

Kui APS-C sensoritel arvutatakse crop factorit x1,6, mis lõikab kaadri väiksemaks, siis keskformaatkaameral on see hoopistükkis 0,79x.

Näiteks on täiskaader kaamera ees 50mm normaalobjektiiv näiteks Canon 200D pigem 80mm tele ja Pentaxi ees lai, 39mm.

Selle kaameraga öökluppi pildistama minna oleks olnud üsna mõttetu, kuna sarnaselt teistele arvustajatele, tunnistame ka meie et 645Z autofookus on kohutavalt aeglane.

Kui ümbritsev on vähegi hämar, siis fokuseerimisel on sel tükk tegemist ning nii mõnigi kord ei saa aparaat sellega hakkama. Samas olukorra, kus Canon 1D või isegi 600€ EOS M50 sai hetkega fookusese ning sama ajaga mitu piltigi tehtud..

Kas keskformaat on vaid tillipikendus?

Tegelikult mitte.

Olgugi, et sellel on rohkem megapixleid ja detailsust, ei ole suured trükised põhjuseks, miks suuremat sensorit himustatakse.

Need pildid on teistsugused ning pannes kõrvuti 35mm objektiivi 35mm keskformaadiga, on erinevus silmnähtav. Mitte suur, kuid olemas ning see vahe on selline, mida miski valemiga ei simuleeri.

Küsimus on perspektiivis, kus tulemus jäljendab enim seda, mida me oleme harjunud oma silmaga nägema.

Väiksema sensori korral on pilt seda enam moonutatud, kui kasutusel laiem objektiiv.

Näiteks pildistades praktiliselt panoraami, saab seda teha tänu cropile 0,79 suurema fookuskauguse juures, ilma pildil olevaid objekte välja venitamata.

Vanasti muud kui laiformaati olemas ei olnud ning see ka põhjuseks, miks päris vanad pildid teistsugused välja näevad, loomulikud.

Kunstis kasutatakse suuremaid sensoreid, filme, plaate siiani.

Paljude jaoks ei ole see vahe määrav, kuid samal põhimõttel poleks vajadust ka täiskaadrile, aps-c ees.

Loomuilkult tänu perspektiivile ja valguse sensorile langemise nurgale, on laiema ava ja suurema sensori koostööna teravussügavus eriti lühike ning seega taust subjektist uduselt eraldatud ehk bokehs.

Ilusamate piltide jaoks pole, räigelt lihtsustades, väga palju muud tarviski: ilus taust ja läbimõeldud valgus.

Valisime taustaks raba ja looduse, kuhu smuutid ilusti konteksti sobisid, mis oli ka Salvesti soov. Näiteks matkale minnes kaasa võtta ning valgustuseks valisime hommikuse kuldse tunni, mil päike madal ning kumab kõikjale kuldset, oranzi valgust, olemata pildil liiga terav.



Käesolevat episoodi toetas Salvest





