Parimad kaamerad 2018

Kui päris täpne olla, siis kõige paremaid kaameraid me veel ei tea, kuna Fotokina, kust oodatakse nii uut Sony ning täiskaaderhübriide nii Canonilt kui Nikonilt võib väga vabalt muuta olukorda nii käesoleva aasta lõpus, kui uue alguses.

Jõulud on aeg, kus tehakse kingitusi nii endale kui teistele ning see määrab kajastub omajagu ka kaameramüügis.

Eelmises artiklis tegime juttu Canonist ja nende saavutustest, sest kasutame igapäevaselt Canoni kaameraid ning kõnetas meid kõige enam.

Ilmselgelt oleksime väga õnnelikud, kui meie kotis oleks ka üks 85mm F1.4. Canon, kui sa loed seda: wink wink.

Kuid olles kasutnud ka teisi EISA tiitliga hinnatuid, on meil raske soovitada, võta üks või teine sest erinevused on väikesed, kuid samas väga suured.

Parim professionaali Peegelkaamera: Nikon D850

Oleme sellest kaamerast rääkinud Arvutimaailma Youtube kanalis ning tegu on äärmiselt hea kaameraga.

Kaameral on 45,7 Megapixlit mis teeb sellest ennekõike portree ja tootekaamera, kuid tänu kiirusele sobib ideaalselt ka pulma-, stuudio- kui loodusfotograafidele. See kaamera tegi kogu meie testimise vältel täpselt seda, mida eeldasime ning saatejuht Gert, olles aastaid Nikon 800D kasutaja, võttis selle karbist, ilma et oleks midagi pidanud seadistama.

Isegi Canoni kasutajale ei ole tegu keeruka süsteemiga, kui välja jätta tõsiasi, et objektiivi keere on valet pidi.

Märkimisväärne on ka võime pildistada täiesti hääletult, mida ükski teine peegelkaamera ei suuda.

Samuti suudab D850 filmida 4K kasutades kogu sensori suurust (mis on märkimisväärne) ning paberi peal on tegu parima filmiva digipeegliga.

Kahjuks ei ole sellel videos toimivat autofookust, ning focus peaking ei tööta, kui filmid 4K-s, aegluubis, elektroonilise stabilisaatoriga, või kasutad ülevalgustuse hoiatusi.

Lühidalt on tegu parima Professionaalse DigiPeegelFotokaameraga ning sellele on meil raske vastu vaielda.

Kaamerakerel hinda ~3800€

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR - Parim profiklaas

Äramärkimist väärib ka Nikoni esimene sisseehitatud telekonverteriga objektiiv on spordi- ja tegevusfotograafide märg unenägu.

Konverteriga muutub ühe nupuvajutusega ava f/5.6 juurde ning fookuskaugus kuni 560 mm.

Tänu stabiliseerimissüsteemile saab pildistada kuni neli korda pikema säriajaga.

Eile, 15. augustil jäädvustas jalgpalli UEFA Superkarika mängus tuntud fotograaf Raigo Pajula selle objektiiviga Lilleküla staadionil miljonärist draamanäitlejate siblimist.

Aasta parimaks Pro hübriidiks sai Sony A7R III

Mis sarnaneb oma omadustelt üsna paljus Nikon D850, kuid on oma 42.4MP sensori juures kompaktsem ning kohe kasutama asumise asemel peab kaks päeva manuaali lugema, et kaardi format menüüdest üles leida.

Aasta kaameraks valiti Sony A7 III

Kui Sony eelmise generatsiooni kaamerad jätsid meid külmaks oma kohmakuse ja keerukuse tõttu, mille tegi veel hullemaks kohutav aku kestus.

Kolmanda generatsioon on ikka kohmakas ja keeruline, kuid aku eluiga on märkimisväärselt parandatud, kasutatav autofookus videos ning seda kõike umbes 2000€ hinnasildi juures.

Hoolimata 24.2 Megapixlist (mida on tegelikult rohkem kui küll) suudab see salvestada teravaid fotosid ka kehvades valgustingimustes.

Tegu digiajastu eestvedajaga, kuna tegu on väga hea fotokaameraga, kui ka videokaameraga, mis kannatab nii kõrget iso kui ka flat profiile, mille detaili arvukus on üle ootuste hea.

Autofookus ei küündi veel videos Canoni tasemele, kuid on pagana lähedal.

Meie igatahes ootame Fotokina.

Kas Nikon ja Canon suudavad teha kaamera, mis võimeline Sonyga konkureerima oma mitmekülgsuses?