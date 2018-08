Revolut tõi välja 18-grammise kontaktivaba metallist kaardi, mis maksab raha tagasi krüptovaluutas

Revolut laseb käiku 18-grammise kontaktivaba metallkaardi, mis maksab raha tagasi krüptovaluutas. Raha saab tagasi maksta kas traditsioonilises valuutas või viies erinevas krüptovääringus. Metallkaartiga on kaasas ka isiklik assistent, reisikindlustus ja piiramatu arv valuutavahetustehinguid.

Londonis asuv finantstehnoloogia idufirma Revolut on turule toonud 18-grammise metallkaardi, mis maksab klientidele raha tagasi kuni 1% ulatuses ja pakub spetsiaalset assistendi teenust kõige vajaliku broneerimiseks alates lennureisidest kuni festivalipiletiteni. Raha on võimalik tagasi saada ja hoiustada rakenduses kas ühes 25st toetatud traditsioonilisest valuutast või viies krüptovaluutas. Kõigilt väljaspool Euroopat sooritatud kaarditehingutelt saavad Revoluti metallkaardi kasutajad raha tagasi 1% ning Euroopas tehtud tehingutelt 0,1% ulatuses.

Uus süsteem võimaldab ka tasuta sularaha väljavõtmist kuni 600 £ / 600 € või sellega võrdväärse summa ulatuses ühes kuus kõikjal maailmas ning uuendatud reisikindlustuse pakkumist välismaale reisimise korral. Samuti sisaldab see isikliku assistendi teenust hotellide, lendude ja restoranide leidmiseks ja broneerimiseks, piletite hankimiseks üritustele või lihtsalt soovitustenimekirja koostamiseks valitud linna, ajatsooni või tegevuse tüübi kohta.

„Revoluti metallkaardiga astume me uude kliendisegmenti ja oleme täiesti veendunud, et tegemist on ainulaadse tulevikukaardiga, mis on absoluutselt möödapääsmatu reisivatele inimestele üle kogu maailma,“ rääkis Andrius Biceika, Revoluti äriarenduse juht. „Inimesed saavad nüüd kasutada meie uuendatud reisikindlustuse pakkumist välismaale reisimise korral ja isiklik assistent aitab neil aega kokku hoida broneeringute ja reserveeringute tegemisel ning hinnavõrdlussaitidel – võite olla kindel, et teile soovitatu on alati parim, mis arvestab just teie vajadustega,“ lisab Biceika.

„Meie jaoks on Revoluti metallkaardi väljatulek ka oluline samm ettevõtte lisatulu loomise suunas, eriti kuna me teeme ettevalmistusi komisjonivaba kauplemisplatvormi väljalaskmiseks ja oma tegevuse laiendamiseks Põhja-Ameerikasse ja Aasiasse selle aasta teisel poolel,“ ütles Biceika.

Välismaale reisimise laiendatud reisikindlustuse pakkumine, mis hõlmab tervisekulutusi ja hambaravi, sisaldab ka hilinenud lennu ja pagasi kindlustust. Uus süsteem võimaldab ka piiramatult valuutavahetustehinguid, tasuta rahvusvahelisi rahaülekandeid ja eelisjärjekorras kliendituge 24 tundi 7 päeva nädalas.

„Meil on väga hea meel olla Revoluti koostööpartneriks nende uue prestiižse metallkaardi juures. Alustades selle unikaalsest välimusest ja lõpetades muljetavaldava hulga kaardiomaniku hüvedega ning lisades sellele Mastercardi ülemaailmselt tunnustatud usaldusväärsuse, saab sellest veenev pakkumine kõigile, kes tihti välismaal reisivad,“ kommenteeris Mastercardi Ühendkuningriigi ja Iirimaa filiaali ettemaksuga kaartide osakonna asepresident Darren Deal.

Kuigi uue süsteemiga on juba kaasas eksklusiivsed hüved, plaanib ettevõte jätkuvalt paketti täiustada lisahüvedega, nagu hulgihinnad rahvusvahelistes lennujaamasalongides, perekontod, piiramatud ühekordsed virtuaalkaardid ja lisastiimulid varsti käikulastava Revoluti kauaoodatud komisjonivaba kauplemisplatvormi kasutamiseks.

„Uus metallkaart on täiesti kontaktivaba ja selle kujundamisel on suurt tähelepanu pööratud detailidele, sest tegemist on selgelt luksuslikuma toote ja süsteemiga kui see, mis meil seni on olnud,“ lisas A. Biceika. Olles kolm korda raskem kui tavaline kaart, kaalub Revoluti metallkaart 18 grammi ja on lõigatud tugevdatud terase ühest lehest teemantpuuri abil. Seejärel on värvitud osad kaardile kantud aurufaasist füüsilise sadestamise teel ja klientide andmed kaardile graveeritud laseriga.