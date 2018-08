Kaks Uut DJI kompaktset drooni - Mavic 2 Pro ja Zoom

Kui droonist peale lendamise rõõmu soovida ka midagi enamat, näiteks pilti, pole kahjuks väga palju valikuid.

DJI domineerib turgu täielikult ja põhjusega ning uue Mavic 2, kinnitavad nad vaid rohkem oma jalga droonimaastikul.

DJI Mavic on olnud mõnda aega Go to droon olnud kõigile vähegi liikuvatele inimestele, kellel vaja piisavalt head pilti kompaktses pakendis.

Tõsi Phantomid on üldiselt parema pildiga, stabiilsemad jne, kuid neid ei suru ka fotokotti, objektiivi sahtlisse.

Möödunud aastal tuli valikusse ka Mavic air, mis suuruselt üsna sarnane DJI kompaktseima Sparkiga, kuid manab välja muljetavaldavalt ilusa pildi.

Airi peamiseks hädaks olnud peamiselt lennuulatus, mis tänu sagedusvahemikule jääb tavalisele Mavic prole, kuni poole võrra, alla.

Kaks uut Mavicut.

Nii mõnigi on jätnud Mavic Airi ostmata, oodates Mavic prole uuendust ning DJI ei vedanud kedagi alt.

Mavic 2 tuli välja kahes versioonis

Mavic 2 pro

Eelmisest versioonistpea 4x suurema 1" Hasselbladi 20MP sensoriga, mis suudab eriti hästi toime tulla kehvemates valgusoludes ning tänu muudetavale avale suudab suure tõenäosusega ka pildile äratuntava sügavuse manada, sealhulgas saades hakkama ka eriti erksates valgusoludes.

Videograafidele on lisandunud rohkete detailidega Flat profiil ning 10 bitine HDR video.

Maksab 1 449€

Mavic 2 Zoom

Lisab komaktsele droonile 4x optilise zoomi

24-48 mm objekiiv annab võimaluse muuta perspektiivi ning lisada liikumisele effekte, mis eelnevalt olid võimalikud vaid kordi kallimate seadmetega.

Kvaliteedi ja pildi poolest sarnaneb see paljus vanale Mavicule, kui lisandunud funktsionaalsused võrdlusest välja jätta.

Maksab 1249€

Millal Eestis lettidele jõuavad?

Keegi ei oska öelda päris täpselt.

DJI puhul võtab see üldiselt natukene aega, kuna Eesti teatavasti ei ole väga suur turg.

DJi gimbalit Ronin S, ootavad kliendid kuude kaupa ning Eestisse jõuavad üksikute isendite kaupa.

Samal ajal on võimalik DJI kodulehelt endale tellida nii droon kui gimbal.

Kui lehte ennast uskuda, on tarneaeg vaid loetud päevad. 3-5 tööpäeva.

Eks see võib venid ka mitme nädalani, kuid arvestades, et edasimüüjatel parimal juhul septembri keskpaigas või lõpus toode laos, on see ikka nobedam.

Nüüd võimaldab DJI oma ametlikult lehelt KM kohuslastel ettevõtetel tellida EU siseselt 0% käibemaksuga.

*Tellides DJI poest, kasutades antud linke, toetad Arvutimaailma tegevust.