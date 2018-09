Tolmuimeja, mis tegutseb ise: 360 S6 Automatic

(Sisuturundus)

Robottolmuimejad on üks populaarseimatest kategooriatest, kust Eestisse kaupa tellitakse. Seekord on aga pakkumisel üks uus ja võimas robottoluimeja, millel on mitu olulist omadust ning muidugi ka soodne hind.

360 S6 Automatic maksab hetkel 285 eurot (-23%) ja esimesele viiesajale ostjale on kaasas ka kingitus. Robot imeb jõuga 1800Pa, kasutab LDS lidarit tubade skännimiseks ja täpset kaardistusalgoritmi, et kõik toad arvele saaks ning kaugjuhtimise teel on näiteks üle mobiili võimalik määrata ka ala, kuhu tahad, et robot seekord ei läheks.

Muidugi oskab masin poole pealt tagasi laadijasse pöörduda ja jätkata hiljem sealt, kus pooleli jäi, samuti teab 360 S6, millised on ohtlikud langused ja väldib trepist alla kukkumist.

Vaikne puhastaja tegutseb kuni 120 minutit, siis vajab laadimist, mis kestab kuni 150 minutit.

Osta siit.