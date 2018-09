20 000 kiiret Internetti pandud, 25 000 sel aastal Telial veel panna

Selle aasta kaheksa kuuga viis Telia oma internetivõrgu uuendamise programmi käigus kiire internetiühenduse enam kui 20 000 koduni. Aasta lõpuks jõuab varasemast ligi kümme korda kiirem internet 45 000 koduni.

Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saare sõnul on ettevõttel käsil Eesti mahukaim interneti püsivõrgu moderniseerimise programm, mille käigus saab 2017. ja 2018. aastal varasemast kordades kiirema ühenduse ca 60 000 kodu. Aktiivne võrgu uuendamine jätkub ka 2019. ja 2020. aastal.

„Arendusi jagub kõigisse Eesti maakondadesse ning selle aasta teise poole tempo tuleb veelgi kiirem - oleme planeerinud arendusi rohkem kui 8 miljoni euro ulatuses,“ märkis Saar.

Kõige enam on seni kaasajastatud interneti püsivõrku Tallinnas (Nõmme ja Pirita) ja Harjumaal (Viimsi, Rae ja Saue vald), kus on klientide hulk ja asustustihedus kõige suurem. Samas muutuvad arendustööd üha aktiivsemaks ka teistes piirkondades, nagu Tartu, Pärnu, Haapsalu, Võru ja Viljandi.

Saare kinnitusel on eesmärk viia kõigi klientideni internetiühendus, mis võimaldab kasutada vähemalt 100 Mbit/s allalaadimiskiirust ning seda ka vasevõrgu ühenduste puhul. Selle on muutnud võimalikuks uued vaskkaablitehnoloogiad. Paljudel juhtudel jõuab kliendini aga fiiberoptiline võrk, kus kiirused ulatuvad 1 Gbit/s.

Selleks, et kursis olla Telia internetivõrgu arendustega, on loodud spetsiaalne veebileht www.telia.ee/tulevikuinternet, mis pidevalt täieneb uue infoga arendusprojektide kohta eri Eesti paigus. Veebilehel saavad kõik huvilised aadressipõhiselt näha, kui kiire internet jõuab nendeni täna ning millistel aadressidel on käimas hetkel arendustööd kiirema ühenduse loomiseks. Kui veebilehel pole otsitava piirkonna kohta veel arendusinfot üleval, tekib see sinna vastavalt tööde graafikule.

Samal veebilehel saavad kõik kliendid anda märku oma soovist kiirema interneti järele, sisestades enda andmed selleks loodud vormile.

Telia Tulevikuinternet, mis pakub kiiruseid üle 100 Mbit/s, jõuab tänase seisuga enam kui 300 000 Eesti koduni. Nii sel kui järgnevatel aastatel kasvab selliste kodude hulk kümnete tuhandete võrra.

Kokku investeerib Telia oma internetivõrgu uuendamisse vahemikus 2017-2020 üle 50 miljoni euro.