VIDEO: CAT S61 - Laseritega veel parem vastupidavustelefon

Mis teha, kui su telefonil on juba kõrgelt hinnatud vastupidavus, õhukvaliteedi andur ning termokaamera?

Lisame laseri, sest kõik on parem kui lisada laserid!

Cati telefonid on olnud umbes 8 aastat saadaval ning toodetud täpselt samadele inimestele, kes sama firma traktoreid kasutavad.

Siin pole midagi uut: termokaamerad, õhukvaliteedimõõtjad, kauguse mõõtmine telefoniga.

Kuid S61 on esimene, kas saavutas, need kõik ühte taskupärasesse seadmesse panna.

IP68 standard praeguseks samuti üsna tavaline- sellele vastavad ka klaasist tehtud Samsungid aga Bulliti poolt toodetav CAT S61 vastab lisaks ka militaarstandardile MIL 810G, mille saamine eeldab telefoni vastupidavust nii põrutustele, survetele, temperatuuridele jne. Tundub, et see seade kannatab päris korralikku piinamist.

Portidel on peal katted, mis ei ole ammu enam IP standardi ja veekindluse jaoks vajalikud, sest telefoni tööd need ei mõjuta, kuid jõle kehv on laadida seadet, mille USB port on tihkelt muda või saepuru täis.

SENSORITEST

CAT-il on kaks kaamerat, millest üks ei ole ei tele ega lainurk, ega isegi mustvalge ning portreereziimiga pole siin midagi pistmist.

Tegu on Flir-i [Forward looking infrared camera] termokaameraga, mis lubab mõõta objektide täpset temberatuuri ning tänu tavalisele kaamerale on pildil näha ka objektide piirjooned, mitte ei ole tegu ainult värvilise soojuslärakaga. Mõõtevahemik on -20 kuni 400C

Kellele termokaamera telefonis?

Neile, kellel vaja leida soojaveetorusid või ülekuumenevaid juhtmeid seina sees, mootorites või küttesüsteemi vigu tuvastada ning vajadusel ka läbi suitsu või udu näha.

Nuppude all on õhukvaliteedi andurid, mis annavad märku, kui õhk liiga mürgine.

Näiteks värvi või lahustiaurude liiga kõrge konsentratsioon annab alarmi.

Viimane ja vast kõige lihtsam andur on laser, mis sarnaselt lasermõõtjale mõõdab ära kauguse ning suudab selle koostöös kaameraga pildile salvestada.

Telefonil on ka pindala mõõtmise funktsionaalsus.

Primitiivne, aga geniaalselt lihtne võrreldes mõõdulindi otsimisega, kui sul võiks olla laserkaugusemõõtja taskus.

Kuidas see kõik päris elus töötab?

Keeruline on öelda, kuna Cat teeb vastupidavaid telefone umbes 2 generatsiooni vanale riistvarale ning tarkvara stabiilsuse osas ei ole nad kunagi mingitele autasudele pretendeerinud. Seda enam, olles oma hinnaga vägagi premium telefonide hinnaklassis.

Selle ülevaate tegemise hetkel ~820€

Seega tegu on kalli telefoniga, mis ei hiilga kiiruse, foto kvaliteedi ega ka eeskujuliku stabiilsusega. CAT-ill on aga väga konkreetne sihtrühm ja fännibaas kelle jaoks see komplekt on ideaalne. Pealegi nädala või paarise testimisega on väga keeruline öelda, kuidas see telefon ennast ülal peab näiteks aasta pärast. Vanemate mudelitega on osad püsti hädas ning teised kiidavad taevani ning tõotavad ka järgmise osta.

Õnneks ei vahetata neid päris nii tihti kui iphone ja ka selles osas on tegu Vastupidavus-telefoniga.

Kui võtta sama hinnaklassi teisi seadmeid on Cat eriline - aga heas mõttes.

Sest ühelgi teisel telefonil ei ole termokaamerat, õhukvaliteedimõõtjat, kaugusmõõtjat ja seda kõike pakendis, mida on oluliselt keerulisem ära lõhkuda, kui näiteks Iphone Xs-i või Note 9-t. Eks sealt ka mõningane põhjendus hinnasildile.

