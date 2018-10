Ain Aaviksoo liitub küberturvalisuse ettevõttega Guardtime

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsleri kohalt lahkunud Ain Aaviksoo liitub eestlaste rahvusvahelise küberturvalisuse ettevõttega Guardtime, mille plokiahela tehnoloogial põhinevaid lahendusi kasutab suur osa Eesti e-teenuseid.

Lisaks Guardtime´ile jätkab Aaviksoo tööd Viveo Tervisekindlustuse juhina. Kahte ettevõtet ühendab rahvusvaheline strateegiline huvi edendada Guardtime´i poolt arendatavat küberturvalisuse tehnoloogiat, sh tervisekindlustuse valdkonnas.

Aaviksoo eesmärgiks Guardtime´is on tuua ettevõttesse oma rahvusvaheline kompetents ja teadmised e-tervise alal ning aidata kaasa selle valdkonna arengule Guardtime´is. “Erinevates terviselahendustes kõikjal maailmas oodatakse võimalust ühildada lahendused blockchain-tehnoloogiaga ja siin saab Eesti kindlasti oma kogemusi jagada. Tahan siduda oma senist erialast kompetentsi ettevõtte vajadustega, et luua uusi võimalusi Eesti blockchain-tehnoloogia lahenduste tutvustamiseks ja rakendamiseks,” rääkis Aaviksoo.

Guardtime´i juhi Martin Ruubeli sõnul on oluline jätkata nii Eestis kui ka rahvusvahelisel maastikul blockchain-tehnoloogia lahenduste tutvustamist, et selgitada selle võimalusi ja kasu lisaks finantsvaldkonnale ka teistes sektorites: “Eestis katab blockchain-tehnoloogia täna valdavat osa meie e-teenustest - alates e-Äriregistrist kuni Digiloo ja Riigi Teatajani. Seetõttu on kogu meeskonnal hea meel, et meiega liitub Ain, kellel on varasemast tugev kompetents ja kogemus nii tehnoloogia kui ka selle praktilise rakendamise osas era ja avaliku sektori e-lahendustes.”

Ain Aaviksoo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (MD) ja Harvardi ülikooli (MPH) ning töötanud varasemalt nii Maailmapangas, Poliitikauuringute Keskuses PRAXIS, Webmedias (Nortal), Viveo Tervisekindlustuses kui ka Sotsiaalministeeriumis IT asekantslerina.

Guardtime on Eestis asutatud maailma suurim blockchain-tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja, mis aitab koheselt tuvastada erinevates digitaalsetes andmetes ja tarkades seadmetes tehtud muudatusi ja selle tulemusena pakkuda e-ühiskonnale usaldusväärseid ning läbipaistvaid lahendusi.

Guardtime KSI blockchain tehnoloogia on oma olemuselt matemaatiliselt tagatud küberturvalisuse lahendus digitaalsete andmete ja seadmete kasutuse ning väärkasutuse tuvastamiseks. Tänu oma ülesehitusele võimaldab blockchain säilitada digiandmete muudatuse ajalugu, tuvastada koheselt, kes ja millal on digiandmeid muutnud, ning kasutada neid võimalusi suure hulga andmete puhul kiiresti ja korraga.

Guardtime’i tehnoloogiat on täna integreeritud paljudesse Eestis kasutatavatesse e-teenustesse, nagu näiteks Riigi Teataja, Kinnistusraamat, Äriregister jm. Samuti teeb ettevõte koostööd nimekate rahvusvaheliste institutsioonidega nagu maailma suurim kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin, USA sõjavägi, tehnoloogiaettevõte Ericsson jt.