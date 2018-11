Gearbesti deposiidikampaania: enne kui tuleb Must Reede, on 11.11!

(Sisuturundus)

Varsti on Must Reede, kuid veel enne seda tuleb silme eest mustaks võtvaid sooduspakkumisi. Gearbesti 11.11 ja vaid Eesti, Läti ja Leedu ostjale suunatud "5 päevaga kaup kohale" kampaaniad algavad just nüüd.

11.11 - pane deposiit kasvama!

Tänasest kestab Gearbestis 11.11 deposiidikampaania, mis lubab praegu väikese summa deposiiti sisse makstes selle 11. novembriks mitmekordistada. See tähendab, et siis saab kauba kätte tunduvalt soodsama hinnaga.

Siin allolevas videos on kõik täpsemalt lahti seletatud, aga põhimõtteliselt tähendab see seda, et makstes sisse näiteks viie-eurose deposiidi, kasvab sellele 10 eurot deposiiti juurde ja nii saad lõpuks 100-eurose asja kätte 85 euroga: sinu 5 eurot, lisatud 10 eurot ja järele jääbki maksta vaid 85 eurot. Kuid muidugi on deposiitide kasvamisi veelgi võimsamaid.

Niisiis, soodukaid saab juba praegu broneerida, aga osta tuleb siis, kui sellest teada antakse.

Lähem juhend on siin, videojuhend siin:

Veel üks näide - otse pakkumisest

Toome veel ühe näite, et kõik oleks selge. Huawei Honor Play maksab muidu 377,95 eurot. Deposiiti saab maksta 8,81 €. Deposiidi kasvades säästad lõpuks 113,65 eurot ja lõplikuks hinnaks nutitelefonil on sinu jaoks 264,30 eurot. Välja osta saad selle hinna eest pärast 10. novembrit, paraku tuleb lisaks ka väike postikulu Eestisse - 5,58 eurot.

Kaup Eestisse viie päevaga

Lisaks deposiidisoodukatele on veel teinegi ainult siiakanti suunatud pakkumine - Euroopa laost aastalõpuostud kohale viie päevaga. Ja kui teed üle 88-dollarise ostu (77 €), saad 10 dollarit (8,76 €) tagasi. Kaup tuleb kohale Poolast.