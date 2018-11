Planeedi suurim robootikafestival Robotex 2018 algab Tallinnas sel nädalal

Reedest pühapäevani ehk 30. novembrist 2. detsembrini toimub Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses aset nüüd juba planeedi suurim robootikafestival Robotex. Tuhanded võistlejad, õpilased, üliõpilased, perekonnad ja muidu robootikahuvilised tulevad kokku, et ehitada roboteid, võistelda ning tutvuda tehnoloogia uusimate arengutega.

„Festivalil on erakordselt põnevaid võistlusi, mida vaadata, siginat-saginat täis messiala, osaleda saab töötubades. Robotex on Eesti täiesti oma bränd ja seega meie au ja uhkus. Robotex International toimub 2018. aastal Tallinnas juba 18. korda järjest, “ kommenteerib peagi algavat festivali Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Robotexi südameks on põnevust pakkuvad robootikavõistlused. Kolme päeva jooksul toimub 26 võistlust igas vanuses võistlejatele, kes tulevad kokku rohkem kui 40st riigist. Kõige põnevamad neist on kindlasti Ettevõtlusvõistlus, Starship’i Loomade päästmise võistlus, Taxify võistlus, Tartu Ülikooli robotite korvpall, TalTechi Folkrace’i võistlus ning Insplay võistlused lastele ja noortele, mil sel aatal teemaks „Meie esimene start-up“.

Tehnoloogianäitusel on oma uusimaid tipptehnoloogilisi tooteid ja teenuseid demonstreerimas sellised ettevõtted nagu Cleveron, Starship, XPRIZE, Insplay jt. Tervise Arengu Instituut on väljas suhtlusrobotiga Abot, Milrem tutvustab isejuhtivat tanki, TalTech näitab Iseautot, Cleveron tutvustab oma uudistoodet kullerrobotit, Formula Student esitleb vormelit, KNM on väljas hologrammidega, Tartu Ülikooli stendil saab vaadata ja proovida ClearBot roboteid, kõige kiiremat kaamerat ja kõige külmemat jäätist, Näha ja kogeda saab palju muudki põnevat, mis tehnoloogiamaailmas hetkel kuum.

2017. aastal külastas Robotexi üle 27 000 inimese. Robotex International 2018 festival Tallinnas toob tänavu kokku juba üle 30 000 tehnoloogiaentusiasti kogu maailmast. Robootikavõistluste tänavune auhinnafond on ligi 100 000 eurot, võistkondi astub seekord võistlustulle 1161. Festivalil on töötoad robootika, tehnoloogia ja ettevõtluse teemadel.

Robootikasündmust Robotex International 2018 korraldab MTÜ Robotex kaasates partnereid, nende hulgas Starship, Cleveron, Elisa Eesti, Startup Estonia, Tallinna Linn, EAS , Ameerika Ühendriikide Suursaatkond, Hollandi Suursaatkond, Proekspert, CDP Technologies, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.

Reedel ja laupäeval toimub Kultuurikatlas paralleelselt Robotexiga ka Robotex Internationali tulevikutehnoloogia konverents "Generatsioon R" (30.11 - 1.12).