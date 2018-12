Ülevaade: millal jõuab 5G klientideni?

5G tulekust on räägitud aastaid, tähtaeg on nihkunud vahepeal lausa nii lähedale kui 2018, nüüd jälle natuke kaugemale. Tegelikult oleksid ka Eestis operaatorid juba peaaegu valmis esimesi kommertsvõrke käivitama, aga kuna puuduvad veel laiatarbeseadmed, pole sel kohe mõtet. GlobalData on avaldanud uuringu, millal esimesed võrgud tulevad ja lisame siia juurde ka Eesti operaatorite lubadused.

Olukorrast Eestis ja lähiriikides

Telia saatis just mõni päev tagasi teate, et Soomes Vantaa lennujaamas on avatud esimene 5G võrk, mis teenindab robotit. Helsingi lennujaam on maailma esimene lennujaam, kus võetakse kasutusele 5G võrk. Telia ja Finavia koostööprojekti raames paigaldatakse sinna ka 5G võrgus töötav robot.

Septembri alguses avas Telia kommertskasutuse eelse 5G võrgu Helsingis. Novembris avatud 5G võrk Oulus toetab maailma üht esimest tööstuslikku 5G ökosüsteemi.

Telia 5G võrk töötab Soome Kommunikatsiooniameti poolt väljastatud testsagedustel. 5G võrgus kommertsteenuste pakkumist saab alustada 2019. aasta alguses, kui jõustuvad uued riigi poolt väljastatud sagedused. Telia võitis 1. oktoobril lõppenud 5G oksjonil 3.5G GHz sageduse.

Esimese kommertsvõrguni Soomes ja Eestis läheb veel natuke aega, aga see võib tulla juba järgmisel aastal.

Elisa demonstreeris juunis Tallinnas 5G võrku, milles tehti maailma esimene 5G kõne. valmisolek 5G kommertsvõrgu avamiseks on olemas, aga see seisab samuti reaalsete 5G seadmete turulejõudmise taga. 5G juunis toimunud testkõne jaoks loodi võrk koostöös Huaweiga maailma esimeste 5G-lõppseadmete abil. 5G võrk jääb Rotermanni kvartalisse püsti kuni sagedusoksjonini, mis võib toimuda veel sel aastal.

Tele2 sõlmis Nokiaga aasta alguses lepingu kõigis oma võrkudes 5G võimekuse väljaarendamiseks. Samuti on kindel osaline riigi 5G sageduste oksjonitel. Laiaulatuslikku 5G võrgu käivitamist on Tele2 seniste plaanide järgi kavandanud 2020. aastaks.

GlobalData ennustab 5G võidujooksu algust järgmiseks aastaks

GlobalData uuring "Mobile 5G Commercialization: Market Demand and Service Revenue Forecast" ennustab, et esimesed kommertslikud 5G teenused 5G-seadmetele tulevad välja 2019. aastal.

Esialgu on 5G teenused suunatud kiirema andmeside pakkumisele tihedalt asustatud piirkondades ja nutistu (IoT) jaoks, samuti tulevad 2019. välja ka esimesed 5G modemiga nutitelefonid.

Ladina-Ameerikas saabuvad esimesed 5G kommertsvõrgud turule 2021. aastal.

2023. aasta lõpuks aga ennustatakse juba 5G teenuste kasutajate arvu jõudmist 806,9 miljonini, mis moodustab 8,1% kõigist mobiiliteenuste kasutajate arvust.

Suurim 5G tehnoloogia kasutajate osa on siis Põhja-Ameerikas, teisel kohal on Aasia ja Vaikse ookeani piirkond ning kolmas Euroopa.