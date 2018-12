Global Gaming avas oma teenused Eesti turule

Suvel Eestisse laienemise plaanist teatanud Rootsi online-meelelahutuse ettevõte Global Gaming avas tänasest oma teenused Eesti turule. Ühtlasi tegutseb juba kolmandat aastat Eestis ettevõtte kiirelt kasvav allüksus, mis teenindab Global Gamingut rahvusvaheliselt.



Indrek Tappo

Ülemiste linnakus tervet korrust täitev Global Gamingu Eesti regioonijuhi Indrek Tappo sõnul oli see ootuspärane asjade käik, et nende teenused lõpuks ka Eesti turule jõudsid. “Global Gamingu Eesti üksus töötab juba kolmandat aastat iga päev meie emaettevõtte rahvusvahelise äritegevuse hüvanguks. Sel suvel saime Eesti Maksu- ja Tolliametilt tegevusloa ka siinsele turule sisenemiseks. Peale põhjalikke ettevalmistusi jõudsime me nüüd selle võimaluse ka praktikasse viia,” lisas Tappo.



Katri Delimoge

Global Gamingu Põhjamaade personalidirektori Katri Delimoge’i sõnul on Global Gaming kiirelt ja märkamatult saanud ihaldusväärseks tööandjaks. “Eesti startuppide aktraktiivsus tööandjana on üldtuntud. Global Gamingu teeb selles kontekstis eriliseks, et meil kohtuvad startupilikult kiire kasv ning mentaliteet, rahvusvahelised karjäärivõimalused ja samas juba börsiettevõtte staatus,” lisas Delimoge.

Ettevõtte Põhjamaade personalidirektori kinnitusel jätkab Global Gaming Eestis potentsiaaliga töötajate värbamist, kes huvituvad uutest tehnoloogiatest, rahvusvahelistest karjäärivõimalustest ja eneseteostusest.

Global Gaming on konkurentidega võrreldes veebipõhiste hasartmängude uustulnuk, mis pakub turvalist meelelahutust ning opereerib mitmeid edukaid kasiinobrände. Põhjamaades enim tuntust kogunud Ninja Casino on ehitatud tehnoloogiale, mis pakub turvalist ja sujuvat online kasiino kogemust ilma tülika registreerimisprotsessita.