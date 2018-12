Lemmikloomad lõhuvad suure hulga nutitelefone

Telia tegi oma Seadmekindlustuse kahjujuhtumite baasil kokkuvõtte, mil moel on oma lõpu leidnud või kahjustada saanud klientide telefonid ja tahvelarvutid. Selgub, et tihtipeale on mängus lemmiklooma käpad ja hambad.

Telia Eesti finantseerimise ja lisaväärtusteenuste valdkonna juhi Maksim Melamedi sõnul on kindlustusjuhtumite pilt kirju, kuid siiski esineb teatud liiki juhtumeid, mida tuleb ette tavapärasest enam.

„Kõige ootamatumad juhtumid kliendi jaoks on seotud seadme veekahjustusega. Tihti ei arvestata sellega, et vedelik satub seadmesse mitte ainut vedeliku, vaid ka auru või niiskusena. Vedelikukahjustuse saamiseks ei pea telefon ilmtingimata vette kukkuma ning ka vee- ja tolmukindlust lubava IP-reitinguga seadmed ei pruugi niiskuse või auru mõju vastu saada.“

Teine suur juhtumite hulk on seotud lemmikloomadega. „Hästi palju telefone saab lõhutud lemmikloomade poolt ning tavaliselt neid seadmeid enam remontida ei saa. Kui kodus on lemmikloom, on mõistlik nutiseade asetada talle kättesaamatusse kohta,“ lisas Melamed.

Lemmikloomade ohvriks langenud seadmete hulk on lai, hõlmates nii kõige kallima kui madalama hinnaklassi telefone ning tahvleid. Näiteks sai üks Huawei telefon koera hammaste vahel nii kõvasti kannatada, et sellest jäi järele vaid tundmatuseni deformeerunud tükkide hunnik.

Veel üks suurem grupp kahjujuhtumeid on seotud odavama hinnaklassi telefonidega, mis on ostetud lastele kasutamiseks. Lisaks võimaldab kindlustusjuhtumite senine praktika öelda sedagi, millist tüüpi telefonidel on suurem tõenäosus puruneda. „Mõne mudeliga lihtsalt juhtub rohkem õnnetusi: näiteks Samsung Galaxy S8-ga juhtub umbes kaks korda rohkem kukkumisi, kui S9-ga. Ilmselt on põhjuseks väiksed disainimuudatused, mis aitavad S9 paremini käes hoida,“ hindas Melamed.

Maksim Melamedi sõnul saab kõigi nende kahjujuhtumite taustal õnneks siiski öelda, et järjest enam inimesi mõtleb uut nutiseadet soetades ka selle kindlustamisele. „See on mõistlik, kuna erinevaid viise, kuidas seadmed oma lõpu leiavad, jagub kuhjaga. Näiteks kõigist Teliast soetatud nutiseadmetest kindlustatakse umbes kolmandik. Seadmetest, mille hinnad jäävad aga vahemikku 600-1000 eurot, kindlustatakse iga teine.“