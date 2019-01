Asjadel on nüüd oma võrk, mis katab Eestit

Telia avas detsembris kogu Eestit katva asjade interneti võrgu ehk NB-IoT (narrow band internet of things). See võrk kuulub juba 5G perekonda ja aitab nutikatel seadmetel võrku ühenduda väga madala energiakuluga. Andmesidekiirused on seetõttu ka väiksemad, aga andurite ja nutistu seadmete andmemahtude vajadus ongi väiksem.

Telia Eesti asjade interneti valdkonna juhi Toomas Kärneri kinnitusel on värskelt avatud NB-IoT (narrow band internet of things) võrgu näol tegu sisuliselt esimese 5G-perekonda kuuluva asjade interneti võrguga, mis levib üle kogu Eesti.

„Meie võrk on tehnoloogiliselt valmis ehitatud ning mobiilside järgmise põlvkonna ehk 5G raames sinna muudatusi tegema ei pea. Avasime võrgu oma klientidele detsembris, kuid erinevaid teste ja katsetusi oleme selle avamise nimel teinud terve viimase aasta jooksul,“ sõnas Kärner.

Kohe peale uue võrgu avamist asus selle võimalusi kasutama gaasifirma Energate oma kontserni kuuluvates ettevõtetes.

OÜ Energate juhatuse esimehe Hardi Sui sõnul pani ettevõte 2018. aasta lõpus Telia NB-IoT võrgus tööle oma esimesed kaugloetavad gaasiarvestid.

„Meie eesmärk on täielikult automatiseerida arvestinäitude lugemine üle asjade interneti võrgu, tagamaks seadusest tulenevate nõuete täitmise ja muutes teenuse kasutamise klientidele mugavamaks ning andmetöötluse efektiivsemaks. Seejuures kasutab Energate seadmeid, mille aku eluiga on kuni 16 aastat ning mis töötavad kõige uuema andmesidetehnoloogia toel. Meie andmetel pole Eestis keegi gaasiarvestite andmevahetust seni üle NB-IoT teinud,“ lisas Sui.

Kokku on Energate’il plaanis Telia NB-IoT võrgu toel tööle panna tuhandeid gaasiarvesteid.

Toomas Kärneri kinnitusel saavad Telia asjade interneti võrku kasutama hakata väga erinevad ettevõtted, et muuta oma igapäevaelu lihtsamaks ja efektiivsemaks. Nii on uue võrgu teenus avatud ka kõigile senistele M2M klientidele.

„Näiteks on hetkel väga suur osa M2M teenustest kasutusel autode jälgimise lahendustes, makseterminalides ja muudes sarnastes lahendustes. Kõik need Telia kliendid võivad nüüd alustada oma tootjate poolt loodetavasti pakutavate NB-IoT seadmete katsetamist. Põhjusi selle tegemiseks on mitmeid: pikem aku eluiga, parem levi ning asjaolu, et maailm on liikumas 2G tehnoloogia sulgemise suunas. Näiteks veoauto jälgimise lahenduste puhul on oht juba varsti sattuda riikidesse, kus 2G seade enam võrku ei pääse ning veok kaob n-ö ekraanilt,“ selgitas Kärner.

Telia on ka varem aidanud erinevatele äripartneritele välja töötada asjade interneti lahendusi. Hea näide on AS Leibur, mis tegeleb aktiivselt oma kvaliteediprotsesside jälgimise ja uuele tasemele viimisega.

„Leibur on oma kerkimisruumis samuti kasutusele võtnud meie IoT tehnoloogia, mis võimaldab väga täpselt jälgida ruumi niiskuse ja temperatuuri taset. Seega võib öelda, et nutikad seadmed, andurid ja võrk mängivad täna olulist rolli suure osa eestimaalaste toidulaual,“ lisas Kärner.

3 olulist asja, mida asjade interneti puhul meeles pidada

Telia asjade interneti võrk katab ligi 98% Eesti territooriumist ning võrgu puhul tasub meelde jätta 3 olulist mõtet:

Võrk on ametlikult avatud, üle-eestiline ja reaalselt kasutatav

Võrk on juba aktiveeritud kõigile Telia SIM kaartidele. Leia vaid endale sobilik ja vajalik seade, pane sellesse olemasolev SIM sisse ja seade ongi kasutamiseks valmis

Esimesed kliendid juba kasutavad võrku ning tegu pole enam testiga

