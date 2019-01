Eesti Laulu poolfinalistid kutsuvad piima jooma

Sel nädalal käivitus liitreaalsusega mobiilirakendus, millega on võimalik tuua Eesti Laulu poolfinalistid piimapaki taustale laulma näiteks hommikusöögilauda, peopessa või kus iganes telefon ja piimapakk parasjagu käepärast on.

Tere piimatööstus ja Eesti Laul teevad mobiilirakenduse käivitamiseks koostööd teist aastat. Seekord saab piimapaki peal laulmas näha kõiki 24 Eesti Laulu poolfinalisti. „Mullu osutus rakendus erakordselt populaarseks ning äppi laaditi alla tervelt 25 000 korral,“ rääkis Tere turundusjuht Katrin Tamm.

Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahula sõnul aitab lahendus suure hulga head muusikat ja ägedaid artiste inimestele lähemale tuua.

Tegemist on tehniliselt keeruka projektiga, mille valmimiseks filmiti kõik poolfinalistid esmalt üles rohelisel taustal nelja meetri kõrgusel asuva kaameraga, et saavutada õige nurk ning seejärel jätkus töö juba arvutigraafikute käe all. „Tegemist on nii-öelda liitreaalsusega, mis tähendab, et virtuaalreaalsus on kokku viidud meie pärismaailmaga. Päkapikusuurused lauljad saab piimapaki taustal laulma panna ka näiteks oma peopessa,“ selgitas Katrin Tamm.

Rakenduse kasutamiseks tuleb osta Eesti Laulu sümboolikaga Tere piimapakk ning laadida alla Overly äpp, mille lingid leiab lehelt app.tere.eu, suunata telefon piimapakile ning artistid ongi kohal.

Täpsema juhendi rakenduse kasutamiseks leiab piimapakilt. Koostööprojekt kestab kuni 16. veebruarini, mil toimub Eesti Laul 2019 finaalkontsert.

Eesti Laul 2019 poolfinaalides astub tänavu üles 24 osalejat. Poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones ning finaal 16. veebruaril Tallinnas Saku Suurhallis. Võitja esindab Eestit 64. Eurovisiooni lauluvõistlusel Iisraelis.

