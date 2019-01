VIDEO: 2018 parimad telefonid ja suurimad innovaatorid - podcast

Oleme aastaga testinud umbes paari tosinat erinevat seadet.

Paljudest tegime videoülevaate, mõned piirdusid am.ee veebiga ning osad ei väärinud üldse kõneainet.

Võtame vabalt ja arutleme telefonimaastikul toimunut.

Arvutimaailma pikaajalises testis on Huawei ja Samsungi seadmed, millega saame uusi seadmeid võrrelda, lootuses, et uued turule tulijad on paremad.

Vahel see juhtub, kui kahjuks on 2018 olnud innovatsiooni osas üsna tagasihoidlik.

Kõige märkimisväärsem oli Huawei, kes nii oma P20 kui Mate 20-ga jalaga ukse lahti lõid.

Seda oli näha ka nende kasvus, mis kolmandas kvartalis 2018 oli 32%, samal ajal, kui Apple ei kasvanud üldse ning Samsungi tulemus kukkus 13%

Kauaks Samsung #1 on, näitab vaid aeg ning veebruaris lanseeritav Galaxy S10

Parim kaamera, kõige uuemad trendid ning turuosa tuleb ludinal.

Eriti, arvestades, kui tõsiselt nad oma turundust võtavad.

Kui nüüd selle telefoni konstruktsiooni saaks ka tugevama, oleks eriti hästi.

Muus osas on Samsung olnud tagasihoidlik ning mänginud väga turvaliselt.

Kui välja jätta Note seeria pliiatsi värvi muutmine kollaseks, siis miskit muud märkimisväärset ei toimunud.

Apple.

Mõtlesin natukene, nende kohta ei olegi miskit öelda.

900€ "säästutelefon" peaks vist olukorra kirjeldama.

Nokia on teinud comebacki.

800€ jne seadmete hulgas tõmblemine on olnud läbi kukkumine,

kuid 200-400€ telefonide hulgas on nad väga konkurentsivõimelised oma eheda tarkvarakogemusega ning eeskujuliku koostekvaliteedi ning remonditavusega.

Oneplus meie nimekirja ei jõudnud.

Miks? Seda võib vaadata paari nädala tagusest videost.

500+ hinnaklassis on valikus nii Huawei, kui Samsungi premium seadmed, mis päris kindlasti pakuvad selle raha eest rohkem.

Oneplus asemel on meie arvates väga tegija Xiaomi, kes suudab pakkuda Mi nime all 400€ eest väga head aparaati

või säästubrändina Pocophone, mille F1 hind hetkel juba alla 300€

Flagship killeriks vast ei nimetaks, kuna jääb nii mõneski parameetris, alla, kuid üldine riistvara võimekus selle raha eest on märkimisväärne.

