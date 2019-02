6 väga head pakkumist pühadeks ja koolivaheajaks

Millega alustada saabuvaid pühasid ja koolivaheaega? Näiteks mõne hea ostuga e-poest. Siin on kuus pakkumist, mille oleme Gearbesti e-poest välja otsinud just nüüd ostmiseks.

Mänguriarvuti Beelink U55 on miniarvuti, mille võib vajadusel ka igale poole kaasa võtta ja mis pakub võimalust vahetada mälusid, SSD-sid ja kõvakettaid vastavalt oma vajadustele. masinal on kiired USB 3.0 pordid ja Type C port. Kõrvaklapiauk samuti. Sees on tõhus ventilaatorijahutus, seadet saab kinnitada ka seinale või näiteks monitori taha. Sobib muidugi ka kontoritööks lisaks mängimisele ja maksab praegu, kampaania käigus 27. veebruarini kupongiga GBCNBLU55 vaid 307,5 eurot.

Mecool M8S PRO W on 2019. aasta enimmüüdud odava hinnaklassi Android TV boks telerile. 4K 30 kaadrit sekundis, Android 7.1, 8 GB RAM, WiFi 802.11 b/g/n. Kaasas pult ja HDMI kaabel. Android TV-ga saad vaadata ja kasutada kõiki Androidiäppe, mis jooksevad Android TV peal.

Hind praegu 27,7 eurot.

Xiaomi Redmi Go on klassikaline nutitelefon, millel pole küll mitut tagakaamerat ja muid tipptelefonide lisavidinaid, kuid tavalisele kasutajale ei proogi neid nii palju vaja ka olla, et mobiili eest kümme korda rohkem maksta, sest see 5-tolline nutitelefon maksab kõigest 67,64 eurot.

HD ekraan, 1 GB RAM, 8 MP tagakaamera ja 5 MP esikaamera, 3000 mAh aku ning 8 GB ROM koos mälukaardi lisamise võimalusega on näiteks väga hea ja soodne variant koolilapsele.

Xiaomi uus võimas elektritõukekas läbib 300-vatise mootoriga kuni 45 kilomeetrit ühe laadimisega ning sobib kuni 100 kg raskusele reisijale. Turvalisuse tagamiseks on tuled ja tugijalg. Maksimaalne kiirus kuni 25 km/h. Eelmüük on alanud, sest see on nii uus asi.

Igas koduses majapidamises peab olema üks mõõteriist, mis elektri vajalikke parameetreid mõõdab. Seda nii madalpinge- kui võrgupingeseadmete juures. Loomulikult on praegu kõige paremad digitaalsed multimeetrid, sest neil on ka nutikaid lisafunktsioone.

Apexel ET8103 näiteks mõõdab automaatselt pinge polaarsust ära tundes 3 korda sekundis kuni 1000 volti ja 10 amprit, mingeid mõõõtmisvahemike nuppe enam pole vaja, sest seade tunneb ise ära mõõtmisvahemiku. Kui siiski näit väljub mõõtmise alast, antakse sellest ekraanil teada.

Lisaks pingele ja voolule mõõdetakse ka takistust, juhtivust (väga väikest takistust) ning pooljuhtide polaarsust kolme voldiga.

Juhtmevaba tolmuimeja Dibea D18 aitab ligi pääseda kõikjale, kus juhtme vedamine on tülikas ja tegutseda kasvõi ühe käega. LED valgustusega harjaosa suudab sukelduda vähemalt 8 cm kõrgustesse piludesse ja 90 cm sügavusele. Akust jätkub maksimumvõimsusega 25 minutiks, poole võimsusega 45 minutiks.