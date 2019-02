Homsest saab Elisa internetipiletiga surfata netis üle maailma

Elisa internetipiletiga saab alates homsest, 1. märtsist veebis surfata üle kogu maailma, sest teenusesse lisandus 38 uut riiki ja lisaks saavad reisivad kliendid juba tellitud piletit kasutada mitmes riigis korraga.

Möödunud aastal turule tulnud ja klientide poolt kiidetud Elisa internetipileteid ootab ees oluline muudatus. Alates 1. märtsist 2019 muutub Elisa interneti päeva-, nädala- ja kuupileti kasutamine mugavamaks ja mitmekülgsemaks. Elisa internetipileti riikide nimistusse lisandub 38 uut riiki, muutuvad piletite üldnimetused ja ühe pileti kasutamine pole piiratud konkreetse sihtkohaga.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann sõnas, et olemasolevasse geograafilise loogikaga piletisüsteemi ei õnnestunud enam uusi riike lisada ja seetõttu loodi uus ja paindlikum süsteem. „Uus ja paindlik piletisüsteem laseb tulevikus lihtsamini riike lisada. Muutuvad lihtsalt nimed - hinnad ja mahud jäävad klientidele samaks!“

Uute internetipiletite nimedeks saavad Tsoon 1, Tsoon 2 ja Tsoon 3, mis pakuvad päeva-, nädala- ja kuupileteid. Ühe piletiga on võimalik kasutada interneti kõikides vastava tsooni alla kuuluvates riikides. Näiteks Tsoon 1 päeva-, nädala-, või kuupiletiga saab kasutada internetti nii Lätis kui Hispaanias. Seega ei pea iga riigi jaoks tellima eraldi piletit ja reisile minnes ei pea mobiilse interneti pärast muretsema isegi siis, kui külastatakse rohkem kui ühte välisriiki.

Uutest sihtkohtadest on Elisa internetipilet saadaval näiteks Egiptuses, suures osas Lõuna-Ameerikas ja Kariibi mere saartel. Kokku on Elisa Internetipiletiteid võimalik kasutada 101 riigis, kattes kõik eestlaste unistuste sihtkohad.

Internetipileteid on võimalik osta Elisa iseteenindusest või läbi SMS-i lingi, mis saadetakse kliendi telefoni välismaale jõudes. Iseteeninduses kuvatakse neli valikut alates ühest päevast, nädalast ja kuust ning lõpetades mahupõhise arveldusega. Piletid hakkavad kehtima koheselt pärast tellimist. See tähendab, et päevapilet kehtib aktiveerimise hetkest 24 tundi, nädalapilet 168 tundi jne.

Lisaks on reisivale kliendile Elisa iseteenindusest internetipileti tellimine ilma lisatasuta ehk tellimiseks vajamineva mobiilse interneti eest kulutusi ei kaasne.