VIDEO: Huawei Mobile World Congressil

MWC-l käisime ka Huawei boksis, mis üsna hektiline oli.

Huawei kõige suurem üllatus oli kindlasti kokku volditav aparaat, mida meie näppida ei saanud.

Juhul kui aga reaalsusele otsa vaadata, ei ole tegemist halva asjaga. Saime tänu eelnevale veidi rohkem proovida telefone, mis ei maksa rohkem kui 2000 €.

Mate X on 1 suurimaid Note 9-a konkurente mida kahjuks meil ei müüda.

RS aga on Mate 20 Pro nn. Porsche Edition. Nahk ja kõrge hind on võtmesõnad.

Eeldatav hind 1600-3200$

