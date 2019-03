Kingitusi naistepäevaks ja tehnoloogilisi üllatusi kevadeks - vaata neid häid pakkumisi!

(Sisuturundus)

Mõne päeva pärast on naistepäev - selleks puhuks on loomulikult olemas traditsioonilisi naistepäevapakkumisi, kuid oleme välja otsinud ka mõned huvitavad asjad tehnoloogiahuvilisemale kingisaajale.

Robottolmuimeja ILIFE V5S Pro

Ära lase oma emal tappa end koristustöödega, las tolmu likvideerib hoopis robottolmuimeja iLife V5S Pro! See kingitus suudab kiiresti puhtaks teha 150-180 ruutmeetri suuruse elamise ning vabastab pinna omaniku koristamise vaevast. Praegu alla 140 euro maksev masin puhastab nii kuivalt kui märjalt, andurite abiga oskab robot vältida treppe ja peatuda takistuste ees.

Mürasummutavad kõrvaklapid - ülimalt üllatava hinnaga

i9 TWS kõrvaklapid on kõrvasisesed, juhtmevabad ja mürasummutusega ning kaasa tuleva laadimiskapsliga. Hind? Pöörased 13,5 eurot. Ja need näevad sama lahedad välja, kui suusurjärk kallimad seda tüüpi klapid. Koos laadimiskapsliga saab muusikat nautida kuni 30 tundi.

Nutikaal, mis aitab mobiiliäpi abiga tervist jälgida

YUNMAI Mini 2 Balance on nutikaal, mille saad ühendada mobiiliäpiga ja mitte ainult selleks, et oma kaalu jälgida. See mõõdab ka keha rasvasisaldust, veesisaldust, proteiine jne. Mobiiliäpp õpetab, kuidas omale seatud eesmärke täita ja soovitab trennirežiime. kaal usaavad kasutada kuni kümme inimest, praegu on hind vaid 36,5 eurot (+5,4 € postikulu).

Vaata kõiki naistepäeva pakkumisi siit!