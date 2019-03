Tele2 uuendas oma kõiki internetipakette, kallimaks ei läinud midagi

Eesti suuruselt kolmas mobiilioperaator Tele2, kes hiljuti kaotas hulga kliente, otsustas need tagasi meelitada suure hinnalangusega andmesidepakettides. Tele2 muutis ära kõigi oma internetipakettide sisu, hinnad ja nimed.

Ettevõtte teatel jäävad ka kõik vanad paketid paralleelselt kehtima, ühegi uue hind aga ei tõuse. Pigem langevad osade uute pakettide nimed uue nime all praegusega võrreldes kuni kaks korda.

Tele2 müügidirektori Aare Uusjärve sõnul mingit konksu ei ole ja inimesed võivad vabalt ka oma vanasid pakette soovi korral edasi kasutada, aga uusi lepinguid enam vanade tingimustega ei vormistata. “Senise kuue internetipaketi asemel on neli uut ning kõigi nende tingimused on soodsamad,” lubas Uusjärv.

Näiteks odavaima, 6-eurose kuupaketiga saab senise 2 gigabaidi asemel 5 gigabaiti internetti, 30-gigabaidise paketi hind on senise 15 euro asemel 11. Siiani 39 eurot kuus maksnud täiesti piiramatute mahtudega paketi hind on edaspidi 19 eurot. Aare Uusjärve kinnitusel on kõik paketid konkurentide sarnastest pakkumistest kuni poole võrra soodsamad.

Uued, ka kõige soodsamad internetipaketid on piiramatu andmesidekiirusega.

“Tele2 Eesti võrgus on mobiilse interneti keskmine allalaadimiskiirus 66,9 megabaiti sekundis, mis on täiesti võrreldav koduse traadiga internetiühendusega. Mobiilsel internetil põhinev püsiühendus on kindlasti parem lahendus majapidamistele, kus koduinternet tuleb üle vaskkaabli. Sisuliselt kõikjal, kus on elektriühendus, sobib ka mobiilsel internetil põhinev kodulahendus ja inimene ei saa tegelikult kasutades vahest aru. Mobiilne lahendus on soodsam ja paindlikum – selle saab kõikjale, ka puhkusele või suvilasse, endaga kaasa võtta,” rääkis Uusjärv.

Mobiilse interneti pakette kasutatakse tahvel- ja sülearvutites, WiFi-ruuterites ja taskuruuterites. Tele2 uued internetipaketid kannavad nimesid “Netivabadus 5”, “Netivabadus 30”, “Piiramatu netivabadus” ja “Netivabadus reisijatele”.

Viimase kahe nädala jooksul on Tele2 muutnud nii oma kõnepakettide kui kõnekaardi tingimusi nii, et ükski ei muutunud kallimaks ja paljude tingimused said senisest soodsamad.

Tele2 uued andmesidepaketid

Netivabadus 5

Andmeside maht: 5 GB

Allalaadimiskiirus: piiramatu

Üleslaadimiskiirus: piiramatu

Kuutasu: 6,00 €

Netivabadus 30

Andmeside maht: 30 GB

Allalaadimiskiirus: piiramatu

Üleslaadimiskiirus: piiramatu

Kuutasu: 11,00 €

Netivabadus reisijale

Andmeside maht: 40 GB

sh andmeside ELis: 10 GB

Allalaadimiskiirus: piiramatu

Üleslaadimiskiirus: piiramatu

Kuutasu: 18,00 €

Piiramatu netivabadus