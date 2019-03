Internetivabadust piiratakse! Tsensor on tulemas

Mäletate Ansipi fooliummütsi ja seemneid osas ACTA teemadel? Mõned aastad on möödas ning oleme tollase tobeda kõnelusega taas olukorras, kus tahetakse hääletama hakata.

Oht on, et Internetist eemaldatakse sisu vastavalt tsensori suvale ja olulised asjad pole enam kättesaadavad, kui läheb läbi masintsensuuri seadustav EL autoriõiguse reformipakett.

Tule ja liitu kogu Euroopa netikasutajatega ühises protestis, et päästa Internet kindlast hävingust!

Saadame selge sõnumi valitsusele, europarlamendi liikmetele, kandidaatidele ja teistele poliitikutele, et Interneti allutamine masintsensuurile ei lähe läbi — ja et vaba ning avatud Internetti õõnestava seadusloome toetajaid Eestis midagi head ei oota.

Petitsioon > https://www.isoc.ee/kampaania/

Meeleavadlused üle Euroopa:

> https://savetheinternet.info/demos

> https://www.stopacta2.org/en/stopacta2-events/

Protestiks on lubanud Seoses Euroopa Parlamendi vastuolulise autorikaitseõiguse direktiivide 11. ja 13. plaanitava vastuvõtmisega märtsi lõpus, sulgeda hoiatuseks HV foorum 21. märtsil.

Internetitsensuuri kohta saab täpsemalt lugeda HINNAVAATLUSE foormist.

Kuid eestlasele ei tohiks tsensuur tulla võõrana. Alles 29 aastat tagasi oli see meie igapäev.