Kolm kevadeks vajalikku asja pluss boonus: tõhus õhupuhasti, robot, kell ja kõlar

(Sisuturundus)

Kevad on mõne päeva pärast käes ja see tähendab, et valget aega on ööpäevas juba rohkem kui pimedat. Lume alt on igasuguseid asju välja sulanud, naelkummid kisuvad asfaldilt tükke ja õhus lendleb kevadist tolmu, mis hingamisteedele mõjub. Seega on aeg muretseda koju vajalik varustus kevade vastuvõtmiseks.

Ja see varustus on õhupuhasti, robottolmuimeja, aktiivsusmonitor ja veel midagi. Vaatame, kui soodsaks need on peatse kevade alguse ja Gearbesti saabuva 5. sünnipäeva puhul läinud.

Alfawise P1 HEPA Mini Desktop Air Purifier

Õhupuhasti on väga populaarne suurlinnades, kus õhusaaste suur, aga tegelikult on see vajalik kodumasin ka neis kodudes, kus elutoas on näiteks kööginurk. HEPA filtriga õhupuhasti eraldab kiiresti toidulõhnad ja värskendab õhku, eemaldades ka tahma- ja tolmuosakesed ning kahjulikud bakterid.

HEPA filter on vahetatav, seade ise vaikne ja tõhus kuni 60-kuupmeetristes ruumides. Sobib hästi ka näiteks kontorisse.

iLife V7s robottolmuimeja

Kevad on suurpuhastuste aeg, samas on see just õige aeg ka robottolmuimeja hankimiseks, mis sinu eest ise toad tolmuvabad hoiab.

iLife V7s robottolmuimeja (praegu hind ainult 151,3 eurot) on nagu robottolmuimejad ikka intelligentne, oskab laadimiskoha pärast puhastamist ise üles otsida ja väldib kohti, kust on oht alla kukkuda.

Lisaks kuivale puhastamisele teeb see masin ka märgpuhastust. Tööaeg 110-120 minutit.

Sünnipäevapakkumine: NO.1 DT 28 nutikell

Kui tahad suure värvilise ekraaniga nutikella, mis peab arvestust sinu liikumise üle, mõõdab pulssi ja loeb samme, siis No.1 DT 28 (hind praegu, sünnipäevapakkumisega 24 eurot) on just sobiv kevadisteks väljaskäimisteks. Tegemist on traditsioonilises formaadis tugeva metallkorpusega ja ümmarguse sihverplaadiga nutikellaga, mis on veekindel (IP68), mõõdab nii pulssi, vererõhku kui vere hapnikusisaldust, näitab WeChati ja teiste äppide teateid ja aitab trenniandmeid salvestada.

Eestis pole see küll levinud, aga antud kell toetab ka kaardivaba Alipay makset.

Aku kestab ühe nädala.

Boonusena Alfawise BS - 28B kaasaskantav ribakõlar

Tubaseks kuulamiseks, kuid ka kaasavõtmiseks sobib Alfawise´i stereo-ribakõlar (hind Gearbesti 5. sünnipäeva puhul praegu 33 eurot), mida võid kasutada nii teleri ees lisakõlarina kui ka kaasavõtmiseks, sest aku on sees.

Ribakõlar koosneb neljast kõlarielemendist, sisestada saab mälukaardi, millelt MP3 muusikat maha mängida ning sisse ehitatud on ka FM raadio.

Kõlari pikkus on 55 cm ja selle saab kinnitada seinale või panna teleri ette lauale.