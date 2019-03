Ringkonnakohus peatas 5G sageduslubade konkursi

Mõni päev tagasi saatis Levikom pressiteate, et 5G sageduslubade konkursi tulemused ei pruugi veel olla lõplikud. Nüüd ongi olukord selline, et Tallinna Ringkonnakohus peatas 5G sageduslubade avaliku konkursi, sest telekomiettevõte Levikom vaidlustas konkursitingimused.

Peamine etteheide riigile seisneb konkurentsi mahasurumises ning sagedusala väljajagamises kolmele mobiilsideoperaatoritele. Konkursile registreerumise tähtaeg oli täna.

Tallinna Ringkonnakohus rahuldas reede pärastlõunal Levikom Eesti esialgse õiguskaitsetaotluse osaliselt, millega keelas sageduslubade andmiseks sagedusalas 3410-3800 MHz konkursi läbiviimise 30 päevaks kuni 21. aprillini. Kohus võttis Levikomi määruskaebuse menetlusse ja kohustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit vastama määruskaebusele hiljemalt 27. märtsil 2019.

Konkursitingimused kohtus vaidlustanud telekomiettevõtte Levikom tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul on 5G olemus selliste teenuste pakkumine nagu näiteks asjade internet, tööstusrobotid, isesõitvad autod ja kaugmeditsiin, mille puhul on kõige olulisem võrgu reaktsioonikiirus ja sidekindlus. “Nelja või enama loa väljastamine on 5G standardiga kooskõlas ja ei takistaks ühelgi mobiilioperaatoril ka kiirema interneti pakkumist, kuigi see ei ole 5G tehnoloogia peamine mõte. 5G sageduslubade konkursi eesmärk peaks eelkõige olema see, et 5G teenused muutuksid Eestis võimalikult kiiresti kättesaadavaks,” rääkis Põldsamm. “Konkursi kunstlik piiramine kolme sagedusloaga oleks sisuliselt turulukk ja konkurentsi jõuga lämmatamine.”

Põldsammi sõnul oli see ka Levikomile ootamatu üllatus, et kui alles neljapäeval hoiatas Levikom taaskord avalikult, et konkurss on lükatud käima valedel alustel, siis kõigest päev hiljem jõudis ka ringkonnakohus seisukohale, et konkursiga segamatult edasi minna ei saa.

Lisaks rikuti Levikomi kinnitusel seadusest tulenevaid nõudeid raadiosagedusplaani muutmiseks. “Levikom kasutab konkursile pandud 3410-3800 MHz sagedusalas olevaid sagedusi juba aastast 2007 ning soovib neid ka edaspidi uute 5G teenuste osutamiseks kasutada,” lisas Põldsamm.

Levikom on alates 2016. aastast 5G/IoT-teenuste arendamisse investeerinud ligi 2 miljonit eurot ning Põldsammi sõnul on arusaamatu, miks riik üritab piirata konkurentsi valdkonnas, mis on riigi majandusele, tervishoiule ja muudele eluvaldkondadele nii olulise mõjuga.