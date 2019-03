Kas iPhone 8 Plus või iPhone XR?

(Sisuturundus)

iPhone X oli disaini mõttes revolutsioon Apple tootevalikus ja seda üle pika aja, kuid paljude jaoks jäi see ostmata erinevatel põhjustel ning jäädi harjumuspärasema 8 Plus juurde. Kui Apple avalikustas oma uued iPhone mudelid eelmisel aastal, sealhulgas ka iPhone XR, muutus ka 8 Plus omanike jaoks oma telefoni vahetus aktuaalsemaks. Allolevalt vaatame lähemalt, mida pakub iPhone XR.

Aku

Kui võrrelda näitajaid, siis iPhone XR aku on veidi mahukam ja lubab kuni 1h enam kasutust vs iPhone 8Plus, kuid kasutuses on erinevus palju suurem.

Tomsguide.com ülevaates toodi esile isegi Androidi lipulaeva Samsung Galaxy Note 9-ga võrreldavat aku kestvust. Kontoritööd tegeva inimese käes pidas 8 Plus aku vastu keskmiselt 8-10h, kuid XR puhul on vahe hämmastav, sest laadima peab alles järgmise päeva hommikul või lõunal.

Märkimisväärne vahe on telefoni kasutamisel külmades oludes, mida iga iPhone omanik on kindlasti tunda saanud. Talvistes oludes XR väljalülitamise meelehärmi ei paku, vaid toimib nagu peab. Ükski töökõne ei jää tegemata!

Kaamera

8 Plus omanikud on kindlasti märganud, et XR tagaküljel vaatab vastu kahe kaamera asemel üks, mis paratamatult tekitab kvaliteedi languse küsimuse. Üheselt seda hinnata on keeruline, sest kvaliteet on iga kasutaja lõikes subjektiivne, kuid üle keskmise kasutaja jaoks on vahe siiski olemas. Megapikslites on need kaks telefoni identsed, kuid erinevus tuleb sisse digitaalse zoomi poolelt vaadatuna, sest uus XR pakub tänu ühele lainurk kaamerale väiksemat digitaalse zoomi ulatust vs 8 Plus oma eraldiseisva zoomiva kaameraga. Enamus mobiiliga tehtavaid pilte on lähivaate pildid, mistõttu zoom ei ole tegelikult nii suur asi, kuid rohkem hobipildistades tuleb see puudus esile.

Mida saab aga XR kasuks välja tuua, on parendatud sensorist tulenev pildi kvaliteet, mis jällegi 8 Plusiga kõrvutades ei jää kindlasti märkamata. Väike lisahüve on kindlasti ka esikaamera võimekus teha portrait mode pilte, mis jätavad kõik selfied ilusaks ja stiilseks.

Ekraan

Telefonide LED ekraanide maailmas võib iPhone XR oma LCD Liquid Retinaga tunduda pealtnäha veidi tagurlik, kuid lähemal vaatlemisel tegelikult seda ei ole. Üleminek 8 Plus pealt peaks andma meeldiva kogemuse ennekõike seetõttu, et telefoni enda füüsiline suurus väheneb, kuid ekraani mõõtmed suurenevad. Kõrvutades kaks ekraani, hakkab peale füüsilise suuruse silma XR värvide ergas toon, mis annab toone tõetruult edasi ja muudab piltide, videote ja mängude mängimise nauditavaks.

iPhone XR mudeli ainsaks miinuseks võib lugeda ekraani serva ümbritsevat paksemat musta raami, kuid tõele au andes, on see olemas ka iPhone X’il ning selle kergelt paksem olek ei muuda kasutamist kuidagi kehvemaks.

Nagu iga uue asjaga, vajab ka iPhone XR harjumist, kuid ainuüksi aku vastupidamise, kvaliteetsema kaamera ning värviküllasema ekraani tõttu võib olla õigustatud oma vanema telefoni vahetus XR-i vastu. Vahe on tuntav ning usutavasti on iPhone XR hetkel hinna ja saadava kvaliteedi osas kõige mõistlikum iPhone mudel turul, mis peaks pakkuma rõõmu igale kasutajale.

iPhone XR detailsed inglisekeelsed ülevaated leiad anadtech.com ja mashable.com portaalidest.