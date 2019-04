VIDEO: Kuidas kaitsta end avalikus Wifis Häkkerite eest.

Inimkonna algusaegadest on käinud hea ja kurja võitlus. Ühelt poolt soovime mugavust, teisalt turvalisust.

Võiks piisata ukse taha jäetud luuast, kuid samas ei tahame, et õhtul oleks telekas alles.

Sama probleem on Wifiga, olgu ta avalik või kodune, millel pole kasutusest turvalahendusi.

Erinevaid teooriaid lugedes on tunne, et peaks neti jätma sinna "kus see ja teine" ning kolima metsa elama.

Kõik on ebaturvaline ja mis vähegi kindel, eeldab kraadi arvutiteaduses.

Kas normaalsel inimesel on üldse tänapäeva turvaauke täis maailmas võimalik mugavalt, kiirelt ja ohutult interneti avarusi avastada?

Täiesti murevaba lahendust ei eksisteeri, aga tõenäosuse vähendamiseks saame ise üht-teist teha.

Antud [KUIDAS] video fookus on ennekõike turvamata WIfil, mobiilsete seadmete näitel.

