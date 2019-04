Mitmetest uudistest võib lugeda, et Brüssel keelas 5G, kuna selle kasutuselevõtt ületab linnas lubatud kiirgustaseme.

Brussels Express kirjutab, et Belgia valitsus keelas 5G kasutamise pealinnas, kuna selle (testitud) kiirgustase ületab kehtestatud piirväärtuse.

Samuti kirjutab Brussels Times.

Kuigi ka Belgias käib 5G sagedusalade jagamine kolme operaatori vahel, on praeguseks 5G arendamine peatatud. Peatajaks on Belgia keskkonnaminister Céline Fremault.

Nagu kirjutab Brussels Times (suurim belgia ingliskeelne online-uudiste portaal), ületas pilootprojekti kiirgustase Brüsselis kehtestatud normi 6 volti meetri kohta, samas on see karm nõue piiranud ka varasemalt 4G kasutust täies ulatuses. Belgias on rangemad kiirgusnormid kui paljudes teistes Euroopa riikides.

Inimene.ee terviseportaali refereeritud artikli põhjal on Belgias kehtestatud lausa elektrivälja tugevuse piirnorm 3 V/m ja teadlaste ühendus BioInitiative taotleb piirväärtuse kehtestamist 0,6 V/m tasemele. Ametlikult kehtiv piirmäär on Eestis 61 volti meetri kohta.