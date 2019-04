Neli head asja, mis saabuvad kevadpühadeks: 150-tolline ekraan, mõnesajaeurone ultrabook, 360-kraadine kaamera ja mobiilpardel

(Sisuturundus)

Varsti on mai käes ja siin on neli tehnoloogilist uuendust, mille võiksid kevade puhul juba ära tellida, jõuab volbriööks kohale.

Xiaomi Mijia Laser Projector - Ultra Short Throw

Võib-olla oleks aeg juba telerist loobuda? See Xiaomi laserprojektor on ülilainurkse projektsiooniga, mis tähendab, et sobib sellele samale telerilauale, millel sinu praegune lameteler asub. Pilt aga on 150-tollise diagonaaliga - vaid vähem kui meetri kaugusel seinast asuv seade kuvab üle seina suuruse pildi.

Projektori võid panna 5-50 cm kaugusele seinast ja vastavalt sellele saad ka pildisuuruse. Xiaomil on ka sisseehitatud kõlarisüsteem, millega saab otse projektorist heli kuulata ja ei pea alati spetsiaalselt eraldi kõlarisüsteemi muretsema.

5000 luumenit kiirgav laserpilt oakub head pilti ka valges ruumis ja laseri eluiga on 25 000 tundi - see on palju aastaid, kui igapäevaselt kasutad.

Loomulik resolutsioon on Full HD, aga ka 4K videot suudab projektor kirkalt näidata. WiFi on olemas, Android 6.0 sisse ehitatud, HDR ja 3D toetatud.

AIWO I6 - süler, mis õhuke ja odav

See arvuti väga mingi tehnoloogilise uuendusega ei hiilgagi, kuid alla 300-eurone hind on kindlasti märkimist väärt. Selle hinnaga saab õhukese, kerge, tugeva ja piisavalt kiires süleri. Lähemalt vaadates - 8 GB mälu, 256 GB SSD, mälukaardipesa, 15,6-tolline Full HD ekraan, Inteli kiire protsessor, kahesageduslik WiFi, aku tööaeg kuni 6 tundi ja kaal vaid 1,57 kg.

Tegemist on puutetundliku ekraaniga, seega saad seda Windows 10-ga masinat kasutada ka kui tahvlit. Käivitub viie sekundiga.

Insta360 ONE X 5.7K 3690 kraadi seikluskaamera

Insta360 ONE X on 360 kraadi kaamera, mis salvestab videoid ja pildistab igas suunas enda ümber. See on üks parimaid amatööri panoraamkaameraid ja teeb kuni 5,7K kvaliteediga kujutisi. Võid pildistada Street View´d, sfäärfotosid, videoid, mille kaamera võttenurka võid ise hiljem valida ja kasutada HDR-i.

Kaameral on stabilisaator, aegluup, selfie-pulga "nähtamatuks" muutmine, üle WiFi saatmine ja videomonteerimise äpp.

SO WHITE ED1 Mini Electric Shaver from Xiaomi youpin

Pardel? Tõesti? Miks mitte, kui see on sama stiilne kui juhtmevabad kõrvaklapid või akupank. Pisike, valge, akuga, 5000 pööret minutis, veekindel (pestav), USB Type C laadija (kasuta mobiili või arvuti laadijat) ning 45-päevane aku tööaeg teevad sellest ideaalse reisikaaslase ka pikematel reisidel. Ja SO WHITE ED1 hind? Alla 15 euro.